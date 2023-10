"Come ci siamo conosciuti a Pescara": Ciro Immobile e Jessica Melena raccontano il loro amore a Verissimo [VIDEO]

Un amore bellissimo, sbocciato a Pescara ormai più di 10 anni fa e coronato dal reciproco sì sull'altare e dalla nascita di 4 splendide creature: è quello tra Ciro Immobile, ex centravanti del Pescara, e l'abruzzese Jessica Melena, di Bucchianico, una delle coppie più belle e solide del calcio italiano. Mai un pettegolezzo, mai una paparazzata: la loro unione è una bellissima eccezione in uno star system che brucia tutto, amori compresi, alla velocità della luce. Ciro e Jessica, che si sono sposati in Abruzzo, nel 2014 a Bucchianico, paese d'origine di Jessica, sono stati ospiti domenica 22 ottobre 2023 a Verissimo, il salotto televisivo condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin.

La coppia ha svelato aspetti meno noti della loro storia d'amore, come il primo incontro a Pescara, di fronte a un locale di un amico dell'attaccanteora alla Lazio nel 2012, quando il bomber della Nazionale giocava nel Pescara di Zdenek Zeman che poi vinse il campionato di serie B a suon di record stracciati

"È stato un colpo di fulmine - hanno ricostruito i due - abbiamo un po' bruciato le tappe. Il Pescara stava per vincere il campionato - ha detto Immobile - e la sera del primo incontro non ho potuto parlarle più di tanto perché tanta gente mi fermava e voleva parlare con me o farsi una foto. Non ci siamo praticamente parlati. Ma poi ci siamo rivisti e le ho spiegato. E da lì non ci siamo più lasciati". Jessica Melena, che si trovava con un'amica, ha svelato di non sapere chi fosse Immobile, e di non seguire il calcio. Un anno dopo il loro primo incontro è nata la primogenita, Michela, che aveva appena un anno quando Immobile e Jessica hanno pronunciato il fatidico "sì" nel santuario di San Camillo De Lellis,di Bucchianico. L'anno prossimo i due festeggeranno i primi 10 anni di matrimonio. La coppia ha poi avuto altri tre figli, Giorgia, Mattia e Andrea e formano una bellissima famiglia che in estate si ritaglia uno spazio per passare le vacanze in Abruzzo, a Francavilla. Non è insolito trovare Ciro, infatti, in spiaggia con i suoi figli prima di partire per il ritiro precampionato, o vederlo fare la spesa dal fruttivendolo e dai contadini o andare a comprare gli arrosticini, che adora. "Siamo una grande squadra - ha raccontato la moglia nel programma Mediaset - il suo lavoro lo porta lontano, ma quando è a casa Ciro è un ottimo marito e padre. Facciamo tutto insieme, anche perché seguire quattro figli richiede un grande impegno, ma si sa che l'unione fa la forza". Nel corso della trasmissione,Ciro e Jessica hanno ricevuto anche una sorpresa dai quattro figli, immortalati in un video molto carino. Clicca qui per vedere l'intervista integrale a Verissimo