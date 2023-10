Di Francesco sul caso scommesse: "Sento tanto falso moralismo. Questi ragazzi hanno sbagliato ma vanno aiutati"

La bufera scommesse sta travolgendo il calcio italiano, con il coinvolgimento di giocatori anche importanti e nel giro della Nazionale azzurra. Il caso è ormai alla ribalta internazionale delle cronache e non sono esclusi ulteriori sviluppi. A Zdenek Zeman è stato chiesto un parere sulla vicenda prima di Lucchese-Pescara, in conferenza stampa, stessa cosa è accaduta ad Eusebio Di Francesco, tecnico pescarese del Frosinone, prima della partita di serie A con il Bologna.

Ecco le parole di Eusebio Di Francesco in conferenza stampa: “Io credo che bisogna differenziare tra le scommesse e quando si fa qualcosa per alterare un risultato. Sono cose totalmente differenti. O addirittura essere ludopatico, un aspetto da prendere con le molle. Ne devono parlare le persone che hanno le competenze, perché la ludopatia comincia a diventare un’ossessione nella vita di queste persone. La differenza invece è quando decido di pagare uno di voi per alterare un risultato. E quello che devono capire i nostri ragazzi, comprendere quanto è accaduto. Compreso mio figlio Federico (attaccante del Palermo, ndr) che fa parte del mondo dei calciatori ma lui da sempre preferisce leggersi un libro che andare a scommettere o giocarsi una schedina. Non lo ha mai fatto perché io come papà, prima di tutto e poi come uomo di sport, ho sempre cercato di educare questi ragazzi a quello che è un comportamento adeguato. Adesso sento tanto falso moralismo. Tante persone che hanno parlato debbono guardare al proprio interno, e in casa. Questi ragazzi hanno sbagliato ma vanno aiutati. Si dice che guadagnano tanti soldi… Ma ne ho sentite tante di persone ricche, di industriali, pieni di soldi e sapete benissimo come si sono andati a divertire. O facendo cose ancora peggiori di queste. E’ giusto cercare di far capire gli errori ma il messaggio deve essere costruttivo”.