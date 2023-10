Lucchese-Pescara 1-4, il Delfino cala il poker al Porta Elisa: cronaca, tabellino e voti

Il Pescara è tornato a correre e lo ha fatto rifilando 4 reti (in rimonta) a domicilio alla Lucchese, rimasta in 10 dopo esser passata in vantaggio con Gucher e che ha chiuso la sua partita registrando 2 calci di rigore contro. Tunjov con una doppietta (una rete dagli 11 metri a siglare il sorpasso nel recupero di primo tempo), Accornero (per il momentaneo pari) e Cuppone (rigore finale) hanno fissato il punteggio suul risultato di 4-1 pro Delfino.





Adesso però non c'è pausa perchè in settimana sono in programma altre 2 sfide, entrambe all'Adriatico: la prima mercoledì contro la Torres, la seconda domenica contro la Recanatese.

Per l'inizio delle ostilità mister Zeman ha optato per la formazione ormai da definire “tipo”, quella composta da Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Moruzzi; De Marco, Squizzato, Tunjov; Merola, Cuppone, Accornero. Confermato dunque Cuppone al centro dell'attacco, De Marco in mediana con i rientranti Tunjov e Squizzato, e Moruzzi in difesa. Il calcio d'inizio è dei biancazzurri, stasera in tenuta completamente gialla da trasferta, con la solita modalità: 8 uomini sulla linea di centrocampo, a far capire da subito quale sarà l'interpretazione (ovviamente ultra offensiva) che verrà data al match. Cuppone al 5' dopo triangolazione con Merola conferma di avere le polveri bagnate: non va a bersaglio dalla gara del debutto, quando segnò due reti nella vittoria per 3-1 sulla Juventus Next Gen. Plizzari prima (su Fedato) e Chiorra poi (su deviazione ravvicinata di Merola) mantengono le rispettive porte immacolate in un avvio di contesa assai promettente e che porta al 14' alla ribalta di nuovo l'estremo ospite, che in uscita bassa sbarra la via del gol ad una incursione promettentissima di Cangianiello. Ma la rete toscana è solo rinviata di due minuti perchè Gucher, stratosferico nella circostanza, si prende gioco della difesa pescarese, dribbla tutti in un fazzoletto di erba, e deposita in rete per il vantaggio della Pantera rossonera. L'inerzia della partita sembrava cambiata, ma al 28' muta nuovamente. Tiritiello commette fallo da ultimo uomo su Cuppone e viene espulso e dalla punizione conseguente arriva il pari pescarese. Il merito è di Accornero che raccoglie la respinta della barriera sul calcio di Moruzzi e scaraventa in rete la palla che vale l'1-1. Nonostante la superiorità numerica, però, solo nel finale di tempo il Delfino crea i presupposti del vantaggio che arriva dagli 11 metri in pieno recupero. Merola viene atterrato in area lucchese, per l'arbitro non ci sono dubbi e dal dischetto, come a Ferrara, Tunjov non perdona. Sul 2-1 si è andati dunque all'intervallo dopo 4' di recupero.





La ripresa si apre con la rete di Tunjov per il 3-1 al minuto 8. Splendida la cavalcata di Moruzzi, dopo riconquista alta del pallone dal parte del Pescara, e l'assist per l'estone che ha firmato così la doppietta che ha portato a 5 le reti segnate in campionato in 6 partite disputate. Strepitoso, differentemente da Merola e Cuppone che hanno sciupato in due almeno 3 ghiotte occasioni chiudere la sfida. Al 63' Gucher prova a beffare da distanza siderale Plizzari, che era fuori dai pali ma che ha recuperato la posizione in tempo per deviare in corner (poi senza esiti). Accornero al 67' sfiora il poker, Chiorra c'è e dice di no. La partita si chiude al 75'. Altro rigore per il Pescara, sanzionato per fallo di mano di Quirini, stavolta sul dischetto si presenta Cuppone che dagli 11 metri, differentemente da Carrara nel turno infrasettimanale contro il Sestri Levante, non sbaglia. E si sblocca dopo 7 giornate di digiuno, anche se poi nel recupero si divora la doppietta.. E' il sipario alla sfida, che va quindi in archivio sul punteggio di 4-1 per il Delfino, ora chiamato subito ad affrontare la sorprendente Torres.

Il tabellino:

Lucchese-Pescara 1-4





LUCCHESE (4-2-3-1): Chiorra 6; Quirini 5,5, Tiritiello 4,5, Benassai 6, De Maria 5,5 (46' Visconti 6); Gucher, Cangianiello; Guadagni 5,5 (55' Djbril 6), Rizzo Pinna 5,5 (60' Tumbarello), Fedato 6 (32' Merletti 6); Magnaghi 5 (60' Yeboah 6). All. Gorgone 6. A disposizione: Coletta, Alagna, Perotta, Romero, Sueva, Berti, Leone.



PESCARA (4-3-3): Plizzari 6,5; Pierno 6, Brosco 6, Mesik 6, Moruzzi 7 (57' Milani 6); De Marco 6 (75' Aloi sv), Squizzato 6 (57' Mora 6), Tunjov 7,5; Merola 5,5 ( 75' Masala sv), Cuppone 6, Accornero 7 (81' Cangiano sv). All. Zeman 6. A disposizione: Ciocci, Di Pasquale, Vergani, Floriani Mussolini, Manu, Pellacani, Staver, Dagasso, Tommasini,Franchini.

Marcatori: 14' Gucher (L), 29' Accornero (P), 47' pt su rig. e 55' Tunjov (P), 76' su rig. Cuppone (P)

Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira della sezione di Pordenone 6, assistenti Alessandro Munerati di Rovigo e Stefano Franco di Padova. IV uffficiale Alessandro Colelli di Ostia Lido.

Note: 28' pt espulso Tiritiello (L) per fallo da ultimo uomo su Cuppone, ammoniti Moruzzi, Mora, Tunjov (P), Quirini (L). Recuperi 3'pt e 4'st. 209 i tifosi pescarese al seguito.