Calciomercato Pescara, ufficiale Merola

Davide Merola è tornato. L'esterno offensivo questa mattina ha firmato il contratto triennale che lo lega a titolo definitivo al Pescara. Un giocatore prezioso per il 4-3-3 di Zeman rientra dopo il prestito semestrale e diventa patrimonio del club (l'Empoli mantiene il 30% della futura rivendita).

La Triestina fa sul serio per Facundo Lescano. Il Pescara nei prossimi giorni potrebbe perdere il suo bomber, tornato nel mirino degli alabardati che già lo avevano inseguito nella sessione di gennaio. L’attaccante italoargentino spera di trovare sistemazione in B, in caso contrario la priorità sarebbe quella di restare. Ecco perché la Triestina punta ad alzare la posta, sapendo che Lescano in biancazzurro ha un altro anno di contratto e, al momento, del suo rinnovo non si è ancora parlato. A Trieste – è entrata una nuova proprietà molto ambiziosa – sperano di incassare il sì del giocatore: le parti sono già in contatto e la trattativa è aperta. Se l’offerta all’attaccante dovesse essere convincente, a quel punto la Triestina potrebbe cercare un’intesa con il presidente Sebastiani sul prezzo del cartellino del giocatore (circa 500mila euro). In caso di addio a Lescano, occhi su Gabrielloni, Vido e Curcio. Intanto in rosa c’è Vergani, su cui Zeman è deciso a scommettere.

CENTROCAMPO

Ancora in stand by l’operazione Sannipoli, servono rinforzi a centrocampo. Palmiero è passato all’Avellino e il suo sostituto dovrebbe essere il capitano della Primavera del Sassuolo, Federico Casolari, un play classe 2003 di grande qualità. Il ds del Pescara ha già l’ok del calciatore, si lavora con il Sassuolo per un prestito con premio di valorizzazione. Casolari si giocherebbe il posto con Squizzato, arrivato dall’Inter a titolo definitivo. Se dovesse saltare l’affare con il Sassuolo, Delfino pronto a tuffarsi su Samuele Damiani, 25 anni, toscano, mediano del Palermo. Ci sono anche Triestina e Reggiana sull’ex Empoli. Al momento la Reggiana è avanti rispetto ai biancazzurri, avendo già avuto un contatto con l’entourage del calciatore e con la dirigenza del Palermo, ma i biancazzurri restano in corsa. Nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Vasco Walz, 2004, centrocampista italotedesco del Borussia Dortmund B. Elemento che può giocare al centro o come mezzala sinistra. Per completare il reparto, il ds Delli Carri punta anche su giovani emergenti monitorati nell’ultimo campionato di serie D. Contatti avviati con la Vibonese per il 2004 Antonino De Marco (ha anche partecipato al torneo di Viareggio col Torino). De Marco è una mezzala consigliata da Giacomo Modica, nell’ultima stagione alla guida della Vibonese ed ex collaboratore del boemo. L’intesa è vicina.

Ancora in corso alcune valutazioni sul nuovo portiere che dovrà fare da spalla a Plizzari: dopo il no all’ultimo minuto di Massolo (andrà al Vicenza nell’ambito dell’operazione Desplanches), l’obiettivo è Ciocci, 21enne del Cagliari che pochi mesi fa (mentre era in prestito all’Olbia) è rientrato da una lunga assenza causa rottura del crociato subita lo scorso ottobre.

Capitolo cessioni. Su Rafia si muove il Venezia: il ds pescarese Antonelli punta il talento ex Juventus, ma pensa ad inserire contropartite tecniche per abbassare la richiesta del Delfino (4 milioni). I lagunari hanno Leal e De Vries in uscita, che potrebbero interessare ai biancazzurri. Ingrosso dice no al Latina e ragiona sull’ipotesi Pineto. Alla fine il centrale dovrebbe dire sì ai teramani. Intanto Chiarella sta per salutare: doventerà un giocatore del Catania. Con lui, nell’operazione, è stato inserito anche Milos Bocic. Entrambi andranno in Sicilia a titolo definitivo e il Pescara manterrà il 50% sulla rivendita futura.