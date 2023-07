Vivarini tifa Pescara: "Spero di ritrovarlo presto in serie B"

Vincenzo Vivarini, il tecnico del Catanzaro che ha strapazzato tutti in serie C (96 punti, 102 gol segnati, 30 vittorie in 36 giornate) non dimentica il suo Pescara. Numeri da capogiro per l’allenatore che ha iniziato la sua scalata dai dilettanti e ha vissuto anche una parentesi in B con il Delfino (come secondo) dal 2004 al 2007. A Chieti e Teramo i trionfi più belli prima di scendere in Calabria: il ritorno dei neroverdi nei professionisti nel 2010, la storica promozione in B con i biancorossi, poi revocata dalla giustizia sportiva. Tanta B con Latina, Empoli, Ascoli, Bari ed Entella, prima di ricominciare dalla C al Ceravolo. E scrivere la storia.

Il legame con il Pescara resta fortissimo, e anche il rapporto di profonda stima per il boemo. “Zeman è un maestro, lo è sempre stato da quando l’ho conosciuto la prima volta in campo da calciatore, avversario in un Foggia – Cosenza in cui perdemmo 5-1. A Catanzaro, dopo la partita pareggiata qualche mese fa, mi ha detto: “Complimenti mister, ma occhio che l’anno prossimo sarà più dura”. E’ un personaggio, ma un tecnico da cui bisogna sempre prendere spunto. Io l’ho studiato molto e gli voglio davvero molto bene”, le parole di Vivarini, premiato a Guardiagrele con il “Terrazza d’Abruzzo sullo Sport”.





Il Pescara ci riproverà di nuovo nel 2023/2024: “Vincere non è mai facile. Sono dispiaciuto per come sono andate le cose nelle due semifinali contro il Foggia, soprattutto quella di ritorno. Il Pescara aveva tutte le carte in regola per andare in finale, ma il calcio è strano, imprevedibile. Speriamo che nel prossimo campionato abbia la forza di risalire perché Pescara è una piazza da B, la merita. Ma bisogna lavorare molto bene, Zeman è una garanzia. Sicuramente ci sarà bel gioco ed emozioni, ma servirà anche un pizzico di fortuna, che quest’anno è venuta meno”.



Il Pineto in serie C non sarà una meteora, parola di Vivarini: “Il Pineto sarà certamente una delle rivelazioni del campionato. Il ds Marcello Di Giuseppe, che ho avuto a Teramo, allestirà una squadra in grado di stupire tutti, auguro a loro di fare molto bene”.





Il Catanzaro nei prossimi giorni in ritiro in Umbria, a Cascia, per fare la B da protagonista dopo una stagione da record in cui ha fatto notizia in tutta Italia e non solo con i suoi risultati: “E’ stata un’annata straordinaria in cui abbiamo coniugato i risultati con il bel gioco. Un buon lavoro da parte mia, del mio staff e dei giocatori. Risultati fuori ogni logica, battendo tutti i record della categoria. Ma è merito della società, che ci ha permesso di riaccendere l’entusiasmo di una piazza che mancava da 17 anni in serie B. Speriamo di far bene anche l’anno prossimo”.