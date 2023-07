Calciomercato Pescara, gli acquisti e le trattative

Il Pescara sta per ripartire in vista della stagione 2023/2024. Lo farà sicuramente con quattro innesti, ormai già definiti e in attesa solo dell’annuncio ufficiale, previsto nei prossimi giorni, assieme a quello del rinnovo del boemo. Il primo poker di volti nuovi sarà composta da Niccolò Squizzato centrocampista, classe 2002, acquistato a titolo definitivo dall’Inter (che mantiene il 40% sulla rivendita futura), Michele Masala, attaccante, classe 2004, preso a titolo definitivo da svincolato dal Cagliari, il talentuoso centrocampista estone Georgi Tunjov, classe 2002, anche lui definitivo (si è svincolato dalla Spal), e Roberto Pierno, terzino destro che arriva sempre a titolo definitivo dal Lecce (i salentini avranno il 30% sulla rivendita futura). Quattro acquisti che accrescono il patrimonio di calciatori di proprietà del Delfino e che hanno caratteristiche per diventare innesti importanti nella macchina zemaniana. I quattro affari già conclusi non saranno gli unici in questa ennesima rivoluzione biancazzurra.

Tutto su Merola

La società oggi vuole stringere per il ritorno di Merola dall’Empoli, puntando sulle motivazioni dell’esterno campano a voler lavorare ancora alle dipendenze di Zeman (in scadenza con i toscani, non rinnoverà). Serve anche un portiere, perché in rosa al momento c’è il solo Plizzari: dovrebbe essere Samuele Massolo il suo vice, numero uno 27enne che lascerà il Palermo. Operazione che nelle prossime ore dovrebbe essere definita dal ds Delli Carri. Occhio però alla candidatura di Stefano Minelli, estremo difensore classe 1994, di proprietà del Cesena, nella seconda metà della scorsa stagione in prestito al Sudtirol: c’è anche lui in cima alla lista.

C’è anche un altro arrivo imminente: quello dell’esterno d’attacco Accornero, 2004, dalla Primavera del Genoa. Un giocatore che a livello giovanile ha fatto grandi cose e che ora il Grifone vuole vedere all’opera nel calcio professionistico. Brevilineo di talento, ricorda molto l’ormai ex Delle Monache per caratteristiche.

Il Pescara spera di chiudere in settimana anche l’operazione-Sannipoli con il Latina. La società laziale non vuole mollare facilmente il centrocampista ex Trastevere (ha chiesto 150mila euro e non intende abbassare le pretese), una mezzala moderna, “box to box”, che ha le caratteristiche per sfondare con i dettami di Zeman. Il giocatore ha già un accordo con la dirigenza biancazzurra, e questo dovrebbe essere il fattore determinante per avvicinare finalmente domanda e offerta e concretizzare la cessione del centrocampista al Delfino. Al momento c’è ancora da lavorare, ma la sensazione è che l’affare si farà. Il Delfino ha puntato su Sannipoli e per questo potrebbe abbandonare l’asta per lo svincolato Collodel. Dei due, solo uno arriverà a Pescara in questa sessione di mercato. Ma è chiaro che le dinamiche e gli intrecci di mercato potrebbe anche regalare sorprese. Le stesse che Delli Carri spera di avere, in positivo, da Russini: l’attaccante in uscita da Padova avrebbe detto sì ai biancazzurri, ma sta ancora riflettendo sulla ricca proposta ricevuta dal Catania.