Pescara, parte la campagna abbonamenti: prezzi e scadenze

La stagione 2023/2024 del Pescara è alle porte e la società lancia la nuova campagna abbonamenti per riempire l’Adriatico come nelle ultime gare della stagione passata. Da domani saranno a disposizione i nuovi abbonamenti per le gare casalinghe del Delfino. Si partirà con la vendita in prelazione per i vecchi abbonati fino a lunedì 31 luglio. Le tessere saranno acquistabili al Pescara Store di via Carducci (dal lunedì al sabato, ore 10-13 e 16:30-20). I prezzi vanno dai 130 euro (intero, 90 per chi usufruisce della prelazione) per la Curva nord ai 950 euro delle Poltronissime. Costa 210 euro l’abbonamento alla Tribuna Adriatica laterale (intero, 160 in prelazione), 290 alla Tribuna Adriatica centrale (intero, 210 in prelazione). Tribuna Majella laterale a 400 euro (intero, 300 in prelazione) e Tribuna Majella centrale a 580 euro (intero, 440 in prelazione). Tutte le tariffe sono pubblicate sul sito web ufficiale del Pescara.

La vendita libera scatterà da martedì 1° agosto, sempre allo Store e con gli stessi orari. “Il diritto di prelazione, in vigore soltanto nel primo periodo di vendita – 14 luglio/31 luglio – è dedicato esclusivamente agli abbonati della stagione 22/23 e darà la possibilità di prenotare il precedente posto a sedere e usufruire della scontistica dedicata. Dal 1° agosto, con la vendita libera, decade il diritto di prelazione sul posto ma non la scontistica, che rimane in vigore sino al termine delle vendite”, specifica la società nel comunicato stampa. Inserita una nuova tariffa: la School Experience, al prezzo di 140 euro (intero). E’ la grande novità lanciata dal club per questa stagione sportiva alle porte: prevede l’accesso al Family Club (l'area giochi dedicata alle famiglie nel prepartita), la partecipazione a 2 “Delfino Experience” (un’ora di allenamento sul campo dello Stadio Adriatico con i tecnici del Pescara ) e la visita degli spogliatoi nel prepartita.

Confermate tutte le categorie di prezzi “ridotti” sia per gli abbonamenti che per i biglietti. La scontistica è riservata agli over 60, under 18, donne e tutti i diversamente abili iscritti ai seguenti enti convenzionati: Ens, Unms, Anic, Anmil e Anmig.

La chiusura della campagna abbonamenti sarà stabilita dopo la definizione dei calendari ufficiali di Lega Pro.