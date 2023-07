Calciomercato Pescara: addio Lescano, va alla Triestina

Bye bye Lescano: il Pescara saluta il suo bomber, che si trasferisce alla Triestina, nel girone A di serie C. Martedì prossimo le visite mediche. Trattativa lampo del club alabardato, che da giorni stava lavorando sotto traccia per prendere il bomber biancazzurro e alla fine è riuscito nell'impresa. La nuova proprietà americana sogna la B e intende investire forte sul mercato per riaccendere l’entusiasmo al Nereo Rocco nella prossima stagione. Contatti costanti da giorni della dirigenza con il ds pescarese Delli Carri. La punta di Mercedes aveva il contratto in scadenza il 30 giugno 2024, ma non ha ricevuto nessuna proposta di rinnovo. La Triestina si è inserita in questa fase di stallo per convincere il giocatore e il suo agente a cambiare aria, restando però in C. Contratto triennale per convincere Lescano, mentre al Pescara andranno 350mila euro più bonus, per una cifra finale che si aggirerà attorno ai 600mila euro richiesti inizialmente per il cartellino del centravanti. Nei prossimi giorni, quindi, Lescano si aggregherà alla Triestina di Attilio Tesser, felicissimo di averlo al centro dell’attacco. Zeman, invece, parte per il ritiro domani con Vergani e Cuppone come potenziali titolari al centro del tridente, ma la società ora inizierà la ricerca di un terzo attaccante: Gabrielloni del Como e Vido del Palermo i possibili colpi.

Preso Moruzzi

Nelle ultime ore il ds Delli Carri ha perfezionato anche l'acquisto di un altro giovane: il terzino sinistro Brando Moruzzi, 19 anni, dalla Primavera della Juventus. Il difensore - che si giocherà il posto con il confermato Milani - arriva a titolo definitivo (alla Juventus il 50% sulla rivendita futura).

Tutti gli acquisti

Questi finora tutti gli acquisti ufficiali del Pescara 2023/2024 (sono 9 in totale): Pierno 2001 (terzino destro), Ciocci 2002 (portiere), Moruzzi 2004 (terzino sinistro), Squizzato 2002 (play-mezz’ala), Manu 2003 (mezz’ala), Tunjov 2001 (mezz’ala), Merola 2000 (esterno d’attacco), Masala 2004 (esterno d’attacco), Accornero 2004 (esterno d’attacco). 7 a titolo definitivo e 2 prestiti.