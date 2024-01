Il programma delle partite del Pescara fino a marzo: date e orari

Il 2024 agonistico del Pescara in Serie C inizierà in casa della Juventus Next Gen il giorno dopo l'Epifania, gara valida come prima giornata del girone di ritorno in lega Pro: cosa troverà il Delfino nella calza della Befana? Si spera i 3 punti e qualche dono dal calciomercato.... Intanto la Lega Pro ha diramato il calendario ufficiale delle partite sino a marzo 2024.

Di seguito, date e orari degli impegni dei biancazzurri dalla seconda alla nona di ritorno:

PESCARA-PERUGIA LUNEDÌ 15 GENNAIO ORE 20,30 (DIRETTA RAI SPORT)

AREZZO-PESCARA DOMENICA 21 GENNAIO ORE 18,30

PESCARA-SESTRI LEVANTE SABATO 27 GENNAIO ORE 18,30

PESCARA-PINETO SABATO 3 FEBBRAIO ORE 20,45

GUBBIO-PESCARA VENERDÌ 9 FEBBRAIO ORE 20,45

PESCARA-SPAL MARTEDÌ 13 FEBBRAIO ORE 20,45

VIS PESARO-PESCARA DOMENICA 18 FEBBRAIO ORE 20,45

PESCARA-LUCCHESE SABATO 24 FEBBRAIO ORE 16,15