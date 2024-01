Marco Verratti, una montagna di soldi in Qatar ed una clausola speciale nel suo contratto

Nonostante le sirene del mercato cantino ancora al suo indirizzo per riportarlo in Europa dalla porta principale, il pescarese Marco Verratti vive ancora da nababbo in Qatar e nella sua nuova vita all’Al Arab, dopo la cessione dal PSG, guadagna 3400 euro l’ora. E non solo: stando a quanto riportato da L'Equipe, il più celebre giornale sportivo francese, nel suo contratto il Gufetto di Manoppello ha ottenuto di inserire una clausola incredibile.

Marco Verratti, uno degli arrivi della prima campagna acquisti del PSG con la nuova proprietà dopo essere stato prelevato direttamente in Serie B dal Pescara grazie all'intermediazione di Leonardo che allora lavorava proprio per il club francese, affare dell'estate 2012, è stato .ceduto qualche mese fa all'Al-Arabi per 45 milioni di euro. Tanti i bonus nel suo contratto, quello più particolare è la clausola speciale che gli permette di lasciare Doha e il Qatar per una settimana al mese. L'ex centrocampista del Pescara e del Paris Saint Germain ha, dunque, la possibilità di recarsi regolarmente a Parigi per un periodo di riposo che Verratti trascorre spesso nella capitale della Francia con la moglie Jessica secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo transalpino.

Marco Verratti mantiene ancora ottimi rapporti con i suoi ex compagni del PSG. In particolare, ha posato accanto a Kylian Mbappé durante il venticinquesimo compleanno della stella parigina. Anche lui e la moglie erano a Parigi per le vacanze di fine anno. Verratti possiede, inoltre, un ristorante in città. Anche se non veste più i colori del club della capitale, la “città delle luci” non è mai lontana dal cuore di Verratti: "Parigi è una città che ti colpisce. Amo la Francia" ha confidato a France Football lo scorso febbraio. Arrivato nella capitale francese nel 2012, “Petit Hibou” ha trascorso undici stagioni al PSG ed è stato una degli uomini simbolo del progetto qatariota dall'arrivo del QSI. Adesso per lui c'è una nuova fase della carriera, non troppo prodiga di soddisfazioni in campo ma di certo ricca - è proprio il caso di dirlo - di soddisfazioni extra.