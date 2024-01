Calciomercato Pescara: gioielli biancazzurri in vetrina

Gioielli in vetrina in casa Pescara. Inizia la sessione invernale di calciomercato ed il Delfino balbettante della prima parte di stagione ha necessità di innestare nel suo organico elementi di spessore per compiere il salto di qualità. Ma a gennaio - eccetto rare eccezioni - ci sono sempre state storicamente poche soddisfazioni per i tifosi biancazzurri in entrata. Più spesso ci sono state cessioni pesanti e questa stagione potrebbe non fare eccezione

Non solo Manu e Mora: il centrocampo del Pescara, ad esempio, a breve può perdere a sorpresa anche un pezzo da novanta. Per motivi diversi, infatti, tra Tunjov, Aloi e De Marco un giocatore potrebbe salutare Zeman e salire di categoria. Quello che ha meno possibilità di lasciare Pescara a gennaio è il giovane Antonino De Marco, anche se nelle ultime uscite è rimasto ai margini. Il classe 2004, 15 presenze e 2 gol finora, ha suscitato l'interesse di Genoa e Lille ma entrambe le squadre vogliono aprire adesso le negoziazioni per anticipare la concorrenza e portarsi a casa l'ex Vibonese solo a giugno. Operazione a titolo definitivo con contestuale prestito semestrale al Delfino: questa la base delle trattative che subiranno un'accelerata a metà mese. Al momento il Grifone è in vantaggio, perchè la prima offerta presentata dai francesi nelle scorse settimane non ha fatto breccia nella dirigenza pescarese.

La situazione di Georgi Tunjov è però quella destinata ad animare i prossimi giorni. E' ancora il capocannoniere della squadra ma è reduce da 4 panchine iniziali nelle ultime 5 gare ed il suo entourage ha iniziato a guardarsi intorno, non chiudendo a priori la porta in faccia a nessuno. Più che dalla B italiana, però, i sondaggi finora effettuati sono arrivati dall'estero e nessuno scenario può essere precluso. L'estone è arrivato a Pescara da svincolato, dunque la sua cessione garantirebbe una plusvalenza certa alla società che tuttavia non ha intenzione di privarsi del giocatore nonostante sia la mezzala meno zemaniana del lotto. Il club biancazzurro non vorrebbe privarsi nemmeno di Salvatore Aloi, che Zeman reputa elemento solido ed affidabile (e l'ampio minutaggio riservatogli è la prova della stima che il boemo nutre per l'ex Avellino), ma la scadenza del contratto a giugno e la fumata nera sul fronte rinnovo mettono in dubbio la permanenza del classe 1996. Dalla B cantano più sirene al suo indirizzo (Ascoli e Cosenza in primis) ma non è escluso che il giocatore - che da febbraio può lecitamente firmare con chiunque per la stagione 2024-25 - chiuda la stagione in riva all'Adriatico come è accaduto l'anno scorso a Tommaso Cancellotti per poi accasarsi altrove a parametro zero.

Chi resterà certamente alle dipendenze di Sdengo, salvo offerte irrinunciabili, sono il baby Matteo Dagasso ed il portiere Alessandro Plizzari. Il canterano, al primo anno di professionismo, sta dimostrando una maturità insospettabile per un 2004 e l'intento del club è quello di rinviare ogni discorso a giugno dopo averlo legato con un quadriennale. Plizzari si sta confermando un vero lusso per la C e compierà certamente il salto di categoria a giugno, a prescindere dal destino del Delfino. Diversa la situazione di Ivan Mesik. Venezia, Pisa ed Ascoli continuano a seguire lo slovacco che comunque non è considerato in uscita. Qualora però arrivasse una buona offerta economica un suo addio non è escluso, perchè il sostituto è già in casa: a febbraio tornerà infatti a disposizione quel Pellacani che rappresenta il prototipo del difensore zemaniano. A livello numerico, però, con la cessione di Mesik si aprirebbe una falla nel reparto e Delli Carri sarebbe costretto ad intervenire in entrata (Bellodi dell'Olbia nome plausibile). Infine c'è da non trascurare l'interesse dell'Avellino per Gigi Cuppone. Una volta che gli irpini dismetteranno una punta si fionderanno all'assalto del centravanti biancazzurro, proponendo a parziale contropartita quel Daniel Sannipoli che continua ad essere nei radar del Delfino.