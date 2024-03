La novità: arriva il Giro d'Abruzzo!

Sarà un 2024 di grandissimo ciclismo nella nostra regione grazie a importantissime tappe a maggio del Giro d'Italia uomini e a quelle conclusive, dunque determinanti in chiave vittoria finale, del Giro d'Italia Women, ma la ghiotta novità è freschissima a rendere l'Abruzzo patria del pedale (in attesa che da noi si svolgano nel 2029 gli Europei, già ufficialmente annunciati). Da giorni la notizia era nell'aria e in attesa degli annunci di rito la certezza è che quest'anno si correrà il Giro d'Abruzzo. La gara in calendario doveva essere il Giro di Sicilia, che però non si correrà e probabilmente sarà il Giro d'Abruzzo a sostituirlo: date probabili dal 9 al 12 aprile prossimi. Sul sito dell'UCI appare ancora la dicitura "Giro di Sicilia" ma è solo... per occupare la data: si correrà sì, in quelle date quasi con certezza assoluta, ma in Abruzzo. RCS Sport vuol sottoscrivere tutti i contratti prima di dare l'annuncio ufficiale, ma quasi certamente si correrà nelle stesse date e le squadre che avevano programmato l'appuntamento siciliano non resteranno a bocca asciutta in un momento della stagione fondamentale per la preparazione in vista del Giro d'Italia. Dunque, aspettando la doppia carovana rosa, maschile e femminile, l'Abruzzo, già teatro di diversi eventi clou e, un anno fa, della Grande Partenza (per la precisione da Fossacesia) del Giro d'Italia 2023, si appresta ad avere una corsa di grande spessore "tutta sua". A questo punto non resta che attendere il crisma dell'ufficialità, che non tarderà ad arrivare: a breve verrà presentato da Rcs il Giro Ciclitico dell’Abruzzo, ormai sulla bocca di tutti, sul quale si sta lavorando dalla fine di gennaio. Altra bellissima e importante vetrina per la regione anche a livello economico e turistico, non solo sportivo.