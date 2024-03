Al Pala Giovanni Paolo II di Pescara l’Italia sfiderà il Belgio per le qualificazioni ai Mondiali

Il conto alla rovescia è partito per una sfida importantissima ed assai attesa. La Nazionale Italiana uomini vede all'orizzonte il suo prossimo evento internazionale, che si terrà inriva all'Adriatico. Domenica 17 marzo alle ore 17:00 al Pala Giovanni Paolo II di Pescara, l’Italia sfiderà il Belgio per il ritorno del 2° turno dei play-off di qualificazione ai Campionati Mondiali 2025 organizzato fra Croazia, Danimarca e Norvegia. Una sfida cruciale per il destino degli Azzurri che avranno 3 abruzzesi tra le proprie fila: il portiere Colleluori di Città Sant'Angelo ed i due teramani Arcieri e De Angeliis, rispettivamente ala e terzino.

La prevendita dei biglietti è attiva, come di consueto, attraverso il circuito Vivaticket. Le fasce di prezzo e le riduzioni previste sono le seguenti:

Intero: € 8,00

Riduzione gruppi: € 7,00 cad. (per acquisti da 15+ biglietti)

Ingresso libero: riservato alle categorie under 14 e over 60, presentandosi direttamente tramite varco di accesso dedicato al palasport (tramite documento di identità o verifica a vista).

Sarà inoltre possibile assicurarsi l’ingresso direttamente al Pala Giovanni Paolo II di Pescara nel giorno della gara.