Il Lecce non fa sconti: esonerato Roberto D'Aversa dopo i fatti del match con il Verona

Dopo I fatti avvenuti al termine della gara Lecce - Verona, l'U.S. Lecce comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Roberto D'Aversa. La notizia è ufficiale ed è stata diramata dal club salentino in una scarna nota l'indomani della sconfitta interna di misura con gli scaligeri, connotata da un parapiglia finale con protagonista in negativo il tecnico pescarese.



"Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto" si legge nel comunicato, molto stringato. D'Aversa paga il testa a testa con l'avversario Henry di certo, ma anche una flessione di risultati che mette il Lecce a rischio salvezza. Quanto però accaduto al termine dello scontro diretto al Via del Mare di Lecce ha ovviamente pesato come un macigno nella decisione dei giallorossi, arrivata dopo nemmeno 24 dai fatti che hanno fatto il giro del mondo.