La Lega Pro lancia un contest legato a Sanremo: il Pescara sceglie "Ballare" di Michele & Marcos

Arriva la nuova edizione del Festival e....salgono sul palco anche le squadre di Lega Pro!, Metaforicamente, si intende. Dal 6 al 10 febbraio torna l'appuntamento con la kermesse musicale più importante d'Italia e La Lega Pro ha deciso di....osare, lanciando per l'occasione una versione di Sanremo che vede protagonisti tutti i club di C via social. La Lega ha chiesto a tutti le società di scegliere un/a artista che abbia incrociato il proprio percorso con il Festival (nelle passate edizioni così come in quella attuale), e di indicare poi una relativa canzone dell'artista designato. Sono emersi abbinamenti davvero curiosi, legati a motivazioni geografiche, di vita personale, di accostamenti tra il testo e la squadra. Formula e modalità di votazione dei brani in gara nella prima edizione del "Sanremo Serie C" saranno indicate sui social ufficiali della Lega Pro nei prossimi giorni/ore.

E su chi è caduta la scelta del Pescara? Su Michele & Marcos e la loro "Ballare" I ragazzi di Montesilvano (Michele) e Silvi (Marcos) si sono esibiti durante lo scorso Festival sul palco del Suzuki Stage di Piazza Colombo, a pochi metri dal Teatro Ariston, in quanto vincitori di "Area Sanremo".