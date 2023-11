Il primo, storico derby pescarese di basket in B si giocherà fuori città. Ufficiale

E' tempo di derby per il basket pescarese e l'appuntamento è storico, essendo il primo incrocio in Serie B (Interregionale) tra le due massime espressioni cittadine della pallacanestro, l'Amatori ed il Pescara BK ma la vera notizia è che l'attessima stracittadina, che ha avuto molteplici atti (di segno opposto) nelle scorse stagioni in C (tanto nel campionato Gold quanto nel torneo Silver) non si giocherà in città.

Il motivo è presto spiegato: l'indisponibilità del PalaElettra, naturale home delle due compagini, e quella dell'attiguo PalaPepe, da mesi ormai oggetto di lavori di riqualificazione ed adeguamento. Si sperava che gli impianti potessero essere riconsegnati alla città, almeno uno ovvero il PalaElettra, e alle varie squadre di più discipline che ne usufruiscono almeno per il 20 ottobre (come da dichiarazioni delle Autorità cittadine in occasione della presentazione ufficiale dell'Amatori all'Aurum di qualche settimana fa) e dunque in tempo per il derbyssimo, ma i tempi si sono dilatati ed ora è plausibile che dopo la fine dei lavori ed il collaudo il PalaElettra sarà nuovamente operativo dopo metà novembre.

La partitissima dunque si giocherà fuori città, ad Orsogna dove i blu di coach Luca Cinquegrana, la squadra ospitante da calendario, stanno giocando le proprie partite interne di campionato (e dove si allenano). I biancorossi di coach Alessio Fioravanti, invece, si allenano e giocano le gare ufficiali del torneo (arrivato alla sesta giornata) a Cepagatti e saranno la squadra ospitante nel girone di ritorno: gara prevista il 17 gennaio 2024 e sarà ancora un turno infrasettimanale, che avrà dunque presumibilmente più pubblico - disputandosi il match a Pescara - ma non come se si giocasse nel weekend.