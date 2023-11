Javier Zanetti ed altri big in Abruzzo per il Derby d'Italia Legends: Juventus-Inter inizia da qui

“Ci stiamo preparando con tanti amici per il Derby d’Italia Legends. Vi aspettiamo, sarà una bellissima serata, non potete mancare”: Javier Zanetti, ex capitano dell’Inter e attualmente vice presidente del club nerazzurro annuncia così un evento eccezionale che andrà in scena in Abruzzo tra qualche giorno, a metà novembre. L’antipasto del derby d’Italia di campionato, tra Juventus e Inter, si avrà infatti al Pala Remo Maggetti a Roseto degli Abruzzi quando, in data 16 novembre 2023, durante la sosta del campionato per le Nazionali e una settimana prima dello scontro in Serie A trale squadre di Allegri e Inzaghi, si terrà una partita di beneficenza tra le leggende bianconere e quellenerazzurre. Attesissimo, il Derby d’Italia Legends sarà trasmesso in televisione in diretta su Sportitalia proprio a sottolineare l'importanza della reunion di tanti campioni del calcio che fu e che hanno siglato pagine indelebili di storia di due delle squadre italiane ed europee più grandi, amate ed avversate.

Tanti i protagonisti già annunciati: Chimenti, Iuliano, Zanetti, Zé Maria, Giannichedda, Amoruso, Ravanelli, Totò Schillaci - reduce da Pechino Express - i primi nomi ufficializzati ma ci saranno tanti altri ex calciatori bianconeri e nerazzurri - che verranno svelati a ridosso della serata - che si divertiranno nel palazzetto in una partita di calcio a 5, in due tempi da 25 min ognuno. I calciatori si ritroveranno nel pomeriggio all’Hotel Bellavista, dove dalle 18 potranno incontrare i media presenti.

La serata, organizzata dalla Nardone Eventi, ha uno scopo benefico ed è l'ideale seguito del grande eventi del 2022 con Totti e Del Piero, quando furono acquistati due ventilatori polmonari CPAP e donati a studi medici della Città di Roseto degli Abruzzi, oltre a due defibrillatori per due istituti scolastici del territorio Rosetano. I biglietti per il Derby d'Italia Legends 2023 sono già in vendita sul circuito CiaoTickets ed è facile prevedere il tutto esaurito

Così Francesco Nardone, l’organizzatore del Derby d’Italia Legends: “Sport, intrattenimento e beneficenza, c’è tutto. Sono felice di portare questo evento per una giusta causa, è bello vedere come i partecipanti abbiano accettato di sostenerla con entusiasmo. Il progetto è il continuo di quello che ho iniziato nello scorso anno, quando grazie al ricavato di un evento tra ex calciatori riuscimmo a donare dei ventilatori polmonari CPAP a studi medici della Città di Roseto degli Abruzzi. L’idea l’avevo avuta ai tempi del Covid, il nostro obiettivo è continuare a crescere. Invitiamo la gente a partecipare numerosa a questa bellissima serata, proprio qualche giorno prima del derby d’Italia di campionato di Serie A”.