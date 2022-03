L'Amatori dà spettacolo: 14 vittorie e primato blindato

L'Amatori continua a dare spettacolo: all'Aquila, in un Pala Angeli nel quale la squadra di coach Stirpe ha costruito le proprie fortune e che rarissimamente è stato violato in campionato, i biancorossi pescaresi hanno compiuto un nuovo passo avanti nella propria marcia trionfale nella prima fase della stagione 2021-22.

Sono ora 14 le vittorie in 16 gare disputate, primo posto blindato e gap sulle inseguitrici che potrebbe essere incrementato nei 2 recuperi che attendono la truppa di coach Castorina in settimana (mercoledì e domenica), entrambi al PalaElettra.

“Importantissima vittoria in una partita che nascondeva tantissime insidie”, le parole del tecnico subito dopo l'acuto nel capoluogo di regione.

“Sapevamo di giocare in un campo difficile, contro una squadra che giocando contro la prima in classifica non aveva grandi pressioni - prosegue il coach - , ma che al contempo non poteva permettersi altre sconfitte casalinghe per non vedere sfuggire l'ultima posizione utile per il raggiungimento dei playoff, obiettivo dichiarato durante la stagione. Senza dimenticare che si trattava della terza gara in una settimana ed averla vinta arrivando lucidi negli ultimi minuti testimonia il gran lavoro del Prof Pirri e di Antonio Ruggiero, che si sta prendendo cura dei giocatori con qualche acciacco permettendogli di arrivare pronti per la gara. Merito agli avversari per le grandi percentuali al tiro da 3 punti, che gli hanno consentito di stare sempre attaccati nel punteggio, e grande merito anche ai ragazzi per aver portato via una partita difficilissima in cui ognuno chiamato in campo ha dato un importante contributo. Sappiamo su cosa lavorare per prepararci sia alla fase orologio e soprattutto ai play-off e lo faremo con determinazione, con serenità e consapevolezza derivanti da ciò che abbiamo mostrato fino adesso”.