Amatori Pescara, una vittoria da incorniciare: 74-67 sul Vasto

La gara. Entrambe le squadre alle prese con assenze pesanti. Coach Castorina opta per uno starting five composto da Di Salvia, Kordis, Mazzarese, Pichi e Dondur. Partita subito intensa, con Pichi che va a regalare 2 rimbalzi e 1 stoppata a Raupis nei primi 2' e Di Salvia a guidare il primo break offensivo sul punteggio di 14-5 dopo 4'20". Vasto però non si scompone e principalmente sull'asse Murolo - Di Tizio accorcia, complice qualche inusuale sbavatura difensiva della truppa di casa. Di Donato e Martinelli rilevano Dondur e Di Salvia (4 e 9 punti rispettivamente) sul finale di frazione, che si chiude sul punteggio di 23-18. Il secondo quarto si apre con i primi punti in canotta Amatori per Francesco Martinelli, l'ultimo arrivato, e con la tripla di Kordis che porta il numero 24 a scavallare la doppia cifra di punti segnati. I biancorossi pescaresi scappano sul 32-20, frutto di una ritrovata intensità difensiva e di scelte oculate in avanti. C'è spazio anche per Schiavoni, nel giorno del suo compleanno, e l'Amatori regala sprazzi di grande basket. Sul finale di tempo si segna poco in casa Amatori, per imprecisione degli attacchi più che per merito della difesa, e Vasto sorniona rosicchia più di qualcosa. All'intervallo si giunge dunque sul punteggio di 37-33. La squadra di coach Castorina paga un parziale di 3-13.