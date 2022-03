Un nuovo play per l'Amatori: ecco Francesco Martinelli

Playmaker tutto fosforo e sostanza, l'ultimo arrivato si è integrato immediatamente in un gruppo che lo ha accolto benissimo. Disponibile, educato e propenso al sacrificio, Francesco vuole dare il proprio contributo alla capolista.

“Lo scorso anno ho giocato con la maglia della Fortitudo Roma”, si presenta, “in C Gold laziale e siamo riusciti ad arrivare fino in fondo, a vincere il campionato in finale contro la vincente del girone Abruzzo-Marche. L'abbiamo spuntata a Gara 3 a L'Aquila. Negli ultimi 4 anni prima di arrivare qui ho sempre giocato con la Fortitudo. Il primo impatto con l'Amatori è stato buonissimo, mi sono trovato subito bene con tutti, sia con lo staff sia con i ragazzi. Sono entrato in uno spogliatoio che mi ha accolto benissimo, la società ha grandi ambizioni e mi piacerebbe aiutarla a raggiungere gli obiettivi che si è posta. Sono un play, mi piace mettere intensità su ogni angolo del campo e in particolare in difesa. In arresto e tiro, o in penetrazione oppure sugli scarichi traggo invece i vantaggi principali in fase offensiva”.