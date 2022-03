Amatori inarrestabile: espugna anche L'Aquila per 87-79

Senza ostacoli e senza soste: l'Amatori Pescara espugna anche l'Aquila per 87-79 e centra il terzo successo in una settimana che ha visto i biancorossi di coach Renato Castorina vincere anche il derby e mandare ko nello scontro diretto Vasto. Sono ora 14 in 16 partite le vittorie di una squadra che sta facendo innamorare sempre più il pubblico pescarese. Quattro gli uomini mandati in doppia cifra (Mazzarese, Pichi, Dondur e Kordis), con un quinto, l'ex di turno Schiavoni, che la sfiora per un solo punto ed un sesto, il play Di Salvia, che non la raggiunge di 2. Adesso in settimana due recuperi nel palazzetto amico di via Elettra per provare ad incrementare il vantaggio in vista della fase a orologio: con Termoli mercoledì e con Magic Chieti domenica.

La gara. Partita dal punteggio assai alto sin dal primo quarto, chiuso a favore dell'Amatori Pescara per 29-22 nonostante Cecchi (28 punti finali per lui) e soci abbiamo sin dall'inizio colpito dall'arco con puntualità impressionante. Primo quarto assai bello, veloce e vivace, con il trio Kordis-Di Salvia-Mazzarese a tener botta e a permettere il +7 finale. Dondur, osservato speciale della difesa, e Pichi hanno fatto il loro, all'interno di 10 minuti intensi e comunque di spessore sotto entrambe le plance. Il secondo quarto, come da previsione, si è rivelato abbastanza complicato, con L'Aquila a cercare la rimonta e l'Amatori a provare continuamente la fuga. Belmaggio e company a metà tempino si sono ritrovati in parità (38-38), sfruttando le alte percentuali dalla distanza in primis, ma il cuore biancorosso ha consentito alla truppa di non andare in apnea e di rimettere subito la freccia. Un gioco da 3 punti di Milan Dondur (20 totali nonostante una condizione fisica non ottimale) hanno dato il via al nuovo allungo (52-46 pro Pescara a 2' dall'intervallo), consentendo poi di chiudere metà gara sul 55-50, con ingenuità finale biancorossa a gettare alle ortiche un gap ancora più alto (a 18'' dalla fine, palla in mano, errore punito senza pietà da un Cecchi che in metà partita ha fatto registrare un 5/5 da 3). Il margine conquistato non è certamente da buttare, ma non appare idoneo a far vivere altri 20 minuti di relativa tranquillità. Lo spettacolo non è mancato, assolutamente, tra la squadra egemone del torneo ed una delle realtà più interessanti.

Anche al ritorno sul parquet lotta e agonismo hanno connotato un match assai interessante. E non sono mancati neanche i colpi di scena, con la parità fissata sul 57-57 a 4'30'' da fine periodo grazie ad una difesa di casa assai arcigna ed ad una squadra ospite che ha faticato più del preventivato a trovare la via del ferro con continuità ed efficacia. Alla fine l'ha spuntata però di un punto l'Amatori, con i biancorossi che dopo 10 minuti di grande intensità si sono potuti presentare all'ultimo tempino sul punteggio di 66-67. Pichi e Mazzarese, gravati di falli, hanno visto quasi tutto il parziale da fuori, e anche questo ha consentito il momentaneo sorpasso aquilano, poi vanificato da una magia di Alberto Di Salvia (canestro al fotofinish in caduta) a mantenere il vantaggio sui titoli di coda dei 30 minuti di contesa. L'ultima frazione, di tenore assai simile alle precedenti sul piano estetico, nonostante L'Aquila abbia dato fondo a tutte le proprie riserve di grinta, orgoglio e qualità, ha visto sorridere l'Amatori Pescara che ha chiuso sul punteggio di 87-79 un match davvero bello. Importanti le triple del freschissimo ex Giancarlo Schiavoni nel momento topico della sfida. L'allungo del collettivo targato Castorina si è rivelato quello decisivo per portare a casa la vittoria n.14 in 16 partite.

Il tabellino Nuovo Basket Aquilano - Amatori Pescara 79-87

Nuovo Basket Aquilano: Aristotile, Santomaggio, Oriente, Nardecchia M., Nardecchia N. 5, Alessandrini 12, Caldarelli, Antonini 11, Tuccella, Cecchi 28, Klevinskas 15, Belmaggio 8. All: Stirpe, Ass. All. Gioia, D.T.: Nardecchia

Amatori Pescara: Antonini, Martinelli, Silveri, Pietratoni, Mazzarese 12, Dondur 20, Di Donato 3, Schiavoni 9, Di Salvia 8, Pichi 10, Kordis 25, Peres. All. Castorina. Vice: Di Iorio. Ass. Di Nardo