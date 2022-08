Cosa fare a Pescara nel fine settimana di Ferragosto: la guida agli eventi

Cosa fare a Pescara dal 12 al 15 agosto: ecco per voi la guida agli appuntamenti del fine settimana che ci porterà fino a Ferragosto, e in cui spiccano diverse cose interessanti. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Tempo libero

Chi ha intenzione di guardare un film, a questo link ha l'opportunità di consultare tutti gli spettacoli previsti nelle sale della nostra provincia. Ci sono altresì alcune proiezioni gratuite all'aperto con apposite rassegne: segnaliamo in particolare "Cinema sotto casa" e "Spoltore Cinema sotto le stelle".

In più, al teatro D'Annunzio prosegue "Cinema sotto le stelle": le prossime pellicole in programma sono elencate QUI. Avete, invece, voglia di ballare? Come sempre, potete consultare la nostra guida alla movida cittadina. E per gli amanti del teatro .

Concerti e mostre

Al porto turistico vi aspettano, nell'ambito di 'Estatica', due serate a tutto reggae con l'Harbour Reggae Festival, mentre all'Aurum c'è la venticinquestima edizione di "Musicarte nel Parco".

A Montesilvano, inoltre, ci sono due grandi live di Ferragosto: al teatro del mare canta Fausto Leali, alla spiaggia libera (ex area Jova Beach Party) si esibisce Boss Doms per il Sunset Experience Festival.

Molto stuzzicanti, poi, le mostre allestite anche d'estate: dal 10 agosto è ammirabile al Museo delle Genti d'Abruzzo la personale di Roberto Tomassetti. Continua, inoltre, "Giorgio de Chirico. La memoria e l’enigma. L’ultima stagione della metafisica" al Museo Paparella Treccia.