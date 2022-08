A cavallo di Ferragosto la sessantesima edizione della gara automobilistica "Svolte di Popoli"

Ieri pomeriggio 11 agosto presentazione in grande stile della 60esima edizione delle Svolte di Popoli, gara automobilistica valida come prova del Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM).

Tante le autorità presenti al vernissage della famosa corsa organizzata dalla ASD Svolte di Popoli con il supporto dell’Automobile Club Pescara, dal presidente della Regione Abruzzo Marsilio al senatore D'Alfonso, dall'amministrazione locale a quella provinciale, oltre naturalmente ai protagonisti su strada, in particolare i piloti Simone Faggioli (pluricampione europeo e detentore del miglior risultato cronometrico delle Svolte) e il pescarese Stefano Di Fulvio (ultimo vincitore abruzzese delle Svolte, nel 2012).

E, in collegamento video, Jarno Trulli, Gabriele Tarquini, Vitantonio Liuzzi e Andrea Caldarelli.

Ben 166 gli iscritti a questa sessantesima, che ormai sta per partire. Oggi le verifiche tecniche, domani mattina le prove, domenica mattina la gara, sui 7530 metri che portano da Popoli (Pe) a salire verso San Benedetto in Perillis (Aq).

Gli addetti ai lavori citano tra i favoriti per la vittoria finale, ovviamente il recordman Faggioli su Nova Proto 2000 V8, Marino su Seat vincitore nel 2021, Di Fulvio (2012) su Osella e Iaquinta (2003) su Lamborghini.

Le due manche di gara saranno trasmesse in live streaming e in diretta su ACI Sport TV (228 Sky).