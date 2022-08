"A’Vucciria Sicilia Street Food" ritorna a Pescara: appuntamento sul lungomare sud

Ritorna a Pescara "A’Vucciria Sicilia Street Food": appuntamento sul lungomare sud dal 12 al 15 agosto. La manifestazione è organizzata dall'associazione Rossograbau in collaborazione con il gruppo Noi Costa dei Trabocchi e Ivano Fassiotti, Smart Ambassador d’Abruzzo. Inoltre c'è il patrocinio del Comune di Pescara. Apertura al pubblico dalle ore 10 alle ore 24. Anche d’asporto. Ingresso libero.

"A’Vucciria Sicilia Street Food" è "un forte veicolo di promozione turistica culturale per la città e apporterà un indotto di persone provenienti anche da altre regioni. A comprovare la prospettiva di sviluppo turistico e commerciale sono i numerosi successi di affluenza in ogni tappa del tour siciliano", dichiara la promoter della manifestazione, Cinzia Veneziano.



Il patrimonio enogastronomico siciliano è una storia densa dove si ritrovano le influenze greche, arabe, normanne. Per queste ragioni la Sicilia ha un immenso patrimonio di gusto tra eccellenze enogastronomiche, e prodotti tipici. In Sicilia l’arte del cibo è vincente che permea la cultura dell’isola e affascina per l’ampia scelta di eccellenze enogastronomiche che spaziano dal dolce al salato vini compresi.



Cosa si potrà degustare: Pane ca meuza, Arancine, pane panelle, frittura di pesce alla palermirana, panzerotti, anellini alla norma, pasta con le sarde, grigliate di carne, sfincione. "A’Vucciria Sicilia Street Food" ricrea le atmosfere dell’isola, in particolare del rinomato mercato del quartiere A’Vucciria di Palermo, attraverso un mercato enogastronomico anche mediante l’utilizzo di strutture “brandizzate” dove al visitatore, attraverso un percorso sensoriale e di gusto pare di essere all’interno di uno dei mercati presenti nelle città grandi e piccole della Sicilia, dove acquistare prodotti tipici dolci e salati, degustarli sul posto o portarsi a casa piatti tipici della cultura enogastronomica siciliana.

Ci sarà inoltre la presenza del noto attore siciliano Tony Sperandeo, protagonista in tanti film e amatissimo dal pubblico, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 22, per la gioia del pubblico, al quale concederà foto e autografi.