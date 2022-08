"Spoltore Cinema sotto le stelle", il programma completo

Al via "Spoltore Cinema sotto le stelle", rassegna cinematografica a cura del critico Davide Desiderio organizzata dall'associazione Comunicazione e Immagine in collaborazione con l'amministrazione comunale di Spoltore. Desiderio ha sottolineato che "per la prima volta in tanti anni gioco in casa, considerato che abito a Villa Raspa di Spoltore".

In programma sette proiezioni all'aperto di film scelti dalla direzione artistica con una serie di approfondimenti: si inizia l'8 agosto con "Luca", nella piazza della Chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Caprara; il 15 agosto tocccherà invece a "Belli Ciao", con Pio e Amedeo, nella piazzetta davanti al parco di Villa Raspa.

Il 22 agosto appuntamento con "Encanto" nel piazzale Marino Di Resta a Santa Teresa; il 29 agosto sarà la volta di "Corro da Te", con Miriam Leone e Pierfrancesco Favino, nello spazio antistante il centro polifunzionale di Villa Santa Maria; il 2 settembre "La Volpe e la Bambina", nella piazza della Chiesa di San Giacomo a Cavaticchi; il 5 settembre "Ennio", alla Casina nel Parco di Caprara.

Il 9 settembre, infine, verrà proiettato "L'Arminuta" in piazza d'Albenzio, a Spoltore capoluogo. In quest'ultimo caso sarà una grande festa per tutta la città, considerata la partecipazione al film di Carlotta De Leonardis, originaria proprio di Spoltore.