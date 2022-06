Estatica 2022: gli appuntamenti

Anche per il 2022 torna al porto turistico 'Estatica', come sempre ricchissima di appuntamenti. Vediamo i principali eventi previsti. Dal 15 al 18 giugno è in programma la quaterna riservata al Pescara Jazz e dal 20 al 26 la settimana di Funambolika, due creazioni artistiche firmate Ente Manifestazioni Pescaresi. Per quanto riguarda il Pescara Jazz spiccano in particolare i concerti di Alex Britti (15 giugno) e Karima. Il 31 luglio ci sarà anche il concerto di Setak con la band al completo: "Canzoni a fondo perduto", ingresso 10 euro.

C’è grande attesa anche per lo Zoo Music Fest con nomi del calibro di Caparezza, Marracash, Psicologi e Cosmo (6, 7, 8 e 10 agosto). Artisti che confermano la filosofia del festival di unire musica indipendente, rap e nuove tendenze in un unico cartellone. Sabato 20 agosto, per 'Concerti sotto le stelle', si esibirà Sarah Jane Morris, tra le voci più ammalianti della musica contemporanea. Invece domenica 21 agosto non è da perdere l'appuntamento con Space Rebel & Andy dei Bluvertigo, per ripercorrere la straordinaria storia di David Bowie. E il 31 agosto si chiude "Teatriamoci", e l’intera rassegna Estatica, con Michele La Ginestra in "M’accompagno da me".