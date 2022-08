Boss Doms a Montesilvano per il Sunset Experience Festival

Dopo il successo dei Gemelli Diversi, Pietro Kus e il suo Sunset Experience Festival a Montesilvano sono in fermento per gli appuntamenti del 15 e 21 agosto, che rispettivamente vedranno ospite Boss Doms (chitarrista, produttore e musicista che ha fatto coppia con Achille Lauro agli Eurovision Song Contest e a Sanremo) e Federico Martelli, accompagnato da Fabiano & Co. per il suo spettacolo "Bello Bello".

A Ferragosto giornata in spiaggia con i dj resident e Leon insieme ad Andrea Mattioli: due aree e 5 generi musicali dalle 16 alle 3 per festeggiare quello che di fatto è l'ultimo periodo dell'estate, che quest' anno è ripartita nel migliore dei modi. Super ospite musicale, come detto, sarà Boss Doms, per un Ferragosto di fuoco.

Domenica 21 agosto, invece, tutti di nuovo sulla spiaggia libera ex area Jova Beach Party con il pic nic in spiaggia, mentre sul palco oltre al dj Fabiano & Co salirà Federico Martelli, direttamente da Italia's Got Talent, con il suo "Bello bello".