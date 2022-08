Settimana di Ferragosto caldissima per la movida pescarese: gli appuntamenti

Settimana di Ferragosto caldissima per la movida pescarese. Il Pepito beach club propone a partire da giovedì sera cena con il live dei DeMode, tribute band dei Depeche Mode. Venerdì "Abbronzatissima" torna con cena ed esibizione live del gruppo Freak e, a seguire, la musica di Nicola Simone accompagnato dalla voce di Biscotto.

Sabato torna l’appuntamento Ay Vamos, il sabato sera in compagnia della musica reggaeton con il dj resident DirtyMo’ e l’animazione di Tony, Lucrezia, Momo e Miriana per scatenarsi con Dsmbow, latin music è tanto reggaeton. Domenica pomeriggio Summer party con la musica del Gruppo vacanze e a seguire in consolle Alessio Rulli. Sorprese e divertimento per Ferragosto, con il party in spiaggia che vede a pranzo la musica di Alessio Rulli e tante sorprese.

Il Tonga di Andrea la Caita propone ogni sera una gustosa cena di sushi. Mercoledì serata "total white" con la cena accompagnata da Dario Barbarossa, Walter Manieri e Valerio Camplone: a seguire, fino a notte fonda, la musica di Lucas. Venerdì e sabato cena e disco con buona musica mentre domenica l’appuntamento con MamaSunday viene sostituito, in occasione della notte prima di Ferragosto, con "La notte di Mezzagosto": cena e divertimento fino all’alba con la musica e l’animazione di Lucas e Pelé.

Il Moro Pinalba, che tutte le sere offre musica in riva alla piscina, propone un mega pranzo di Ferragosto con animazione in spiaggia. Il tre palme di Stefano Moretti propone Ferragosto in spiaggia con la musica di Stefano Di Martile, che animerà i presenti sia sullo stabilimento sia sulla battigia. Il 4 Vele "vento in poppa" dei fratelli Kausch propone un mega pranzo in spiaggia in compagnia di buona musica e animazione.

Tutto pronto, poi, per il Ferragosto del Sunset Experience Festival sulla spiaggia libera di Montesilvano: un festival con 2 aree e 5 generi musicali diversi, trap, reggaeton, commerciale, house, techno dalle ore 16 alle ore 3 che vedrà la partecipazione di dj Leon, Boss Doms, Andrea Mattioli, Fabio Ricciuti e numerosi artisti locali e nazionali. Previsto servizio di bus navetta.