Fausto Leali a Montesilvano per un Ferragosto tutto da cantare

Il cartellone degli eventi estivi allestito per il 2022 dal Comune di Montesilvano propone al teatro del mare il concerto gratuito di Fausto Leali, previsto la sera del 15 agosto alle ore 21, per un Ferragosto tutto da cantare.

Sul palco, dunque, salirà un uomo diventato mito della musica italiana grazie a successi come “A chi”, “Io amo” e “Ti lascerò”, che nel 1989 gli valse la vittoria al Festival di Sanremo in coppia con Anna Oxa. Leali è da sempre contraddistinto da una vocalità caratteristica che gli ha fruttato l'appellativo di “nero bianco”. Qualche anno fa lo abbiamo anche visto come giurato del talent show di Raiuno "Ora o mai più": Fausto, nello specifico, si è occupato di fare da vocal coach a Francesca Alotta.

Una curiosità: quasi 60 anni fa, il cantante fu uno dei pochi italiani a salire sullo stesso palco dei Beatles in occasione dei concerti che i Fab Four tennero nel nostro Paese. Era il 1965. Ancora oggi Fausto Leali è sulla cresta dell'onda e non ha perso un grammo della sua straordinaria potenza timbrica. Appuntamento, quindi, assolutamente da non perdere.