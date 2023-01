Cosa fare a Pescara e dintorni dal 27 al 29 gennaio: la guida agli eventi del weekend

Cosa fare a Pescara e dintorni dal 27 al 29 gennaio: ecco per voi la guida agli appuntamenti di questo fine settimana. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Spettacoli

Venerdì la Roma Tre Orchestra diretta da Pietro Borgonovo si esibisce al teatro Massimo, mentre il circolo Babilonia propone una serata con Alex Ricci. Infine, in ambito teatrale, segnaliamo le rappresentazioni per la giornata della memoria: "Le farfalle non vivono nel ghetto" al Florian e "Se questa è un’infanzia" al Circus.

Tempo libero

Chi ha intenzione di guardare un film, a questo link ha l'opportunità di riepilogare tutte le proiezioni previste nelle sale della nostra provincia. Alla Mondadori Dimitri Ruggeri presenta il romanzo “Pugni al petto”. A Montesilvano torna la fiera dell'elettronica, imperdibile per tutti gli appassionati del settore. Alla Fondazione Pescarabruzzo c'è il Premio internazionale NordSud di letteratura e scienze. Per quanto riguarda le tradizioni, invece, a San Valentino in Abruzzo Citeriore torna la Festa di Sant'Antonio.

Mostre

Decisamente stuzzicanti le mostre allestite in questi giorni: “Appunti sparsi di viaggi” è la personale del fotografo Giovanni Iovacchini visitabile a Ci vuole un villaggio ArtGallery. Anche a Spoltore c'è un'esposizione fotografica: "Auschwitz - Birckenau 1940-1945. Affinché la storia non si ripeta". Sabato a Spazio Sei si inaugura "Spremuta d'incubo" di Giorgia Mascitti. All'Imago Museum è aperta al pubblico la mostra permanente "Mario Schifano. Il trionfo della Pop Art italiana". E al Museo delle Genti d’Abruzzo c'è Stefania La Greca con "Essere".

All'Auditorium Madonna del Rosario c'è la commedia thriller "Buonanotte fiorellino".