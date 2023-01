Il Clap Museum presenta “Il Pianeta Mente”, favola per bambini, ragazze e adulti di Luigi Pagliarini

Domenica 29 gennaio il Clap Museum ospita l’evento di presentazione, con proiezione, narrazione teatrale e sound performance, de “Il Pianeta Mente”, un progetto editoriale nato da un’idea di Luigi Pagliarini, artista, neuropsicologo e accademico. L’incontro sarà presentato dal giornalista e autore televisivo Maurizio Di Fazio, con l’intervento del presidente della Fondazione Pescarabruzzo, Nicola Mattoscio.

Il Pianeta Mente è una narrazione visiva, a metà tra il racconto didattico/pedagogico e la fiaba, che spiega con parole semplici, adatte a un pubblico di tutte le età, la complessità del cosmo. L’intento, nelle parole dell’autore, è quello di “prendere coscienza di essere, tutti noi, operai che lavorano per l’evoluzione, non della specie, ma dell’intero universo”.

Attraverso una favola con radici ben piantate nel terreno del pensiero scientifico e filosofico, Pagliarini intende offrire una visione che conduca verso il senso interiore dell’esistenza “a partire da una concezione circolare dell’universo, con particolare attenzione al concetto di trasformazione, che doni speranza alle generazioni future e che dia una visione più gioiosa della vita e una prospettiva più serena della morte”.

Dal racconto, illustrato da Federico Galdiero e scritto da Pagliarini insieme a Catia Verna, nasce una operAzione polifonica, un percorso attraverso il linguaggio visivo, la narrazione teatrale e la musica elettronica: forte del suo “Manifesto per un’Arte Corale”, Luigi Pagliarini torna a ribadire la necessità di rivolgere la ricerca estetica verso una orchestrazione sinergica, unanime, in cui trovare la manifestazione immateriale del concetto di umanità, dove l’individualità ha senso solo in un ordine collettivo e, appunto, corale.

Questo il programma dell’evento: ore 17 proiezione corto animato; ore 17,20 narrazione teatrale de 'Il Pianeta Mente', con Chiara Sanvitale e Alessandro Vellaccio, per la regia di Giulia Basel e sound performance di Max Leggieri e Alessia Martegiani; a seguire dialogo con gli autori. Ingresso libero per tutti fino a esaurimento posti.