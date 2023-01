Alex Ricci in concerto al circolo Babilonia

Formula Up to you (contributo minimo 5 €)

Prezzo Formula Up to you (contributo minimo 5 €)

Sabato 28 gennaio alle ore 21:30 il circolo Babilonia ospiterà il concerto di Alex Ricci "La verità". Si raccomanda la puntualità. Ingresso con tessera Arci, rinnovabile al costo di 8 €. Info e prenotazione tavoli per la cena al 320/2659801 tramite messaggio WhatsApp. Alex Ricci, chitarrista, cantautore, compositore e autore, ha iniziato a suonare a 9 anni. Oggi è considerato uno tra i migliori chitarristi blues italiani. Nel 2004 partecipa al Pistoia Blues Festival.

Nel 2006 suona con Dywane Thomas (padre di MonoNeon), parte per Londra, si esibisce nei club della capitale e frequenta il bluesman Otis Grant. Dal 2007 e il chitarrista degli Apres la Classe, lavora a quattro album e ai tour in Italia e all'estero. Nel 2008 riceve il "Premio Lorenzo Vecchiato" come migliore artista blues. Nel 2013 presenta il primo album, "Gonna Rossa", 11 canzoni blues/rock/pop. Nel 2014 nasce Idea Sonica, la sua scuola di chitarra a Giulianova (TE). Nel 2015 si aggiudica il 2° posto come miglior chitarrista della scena indipendente.

Nel 2018 collabora con il Bluesman Corey Harris. Il 2 febbraio 2019 esce "Quello che voglio" e il 26 giugno 2019 "Ogni volta", i nuovi singoli del secondo album "La Verità", prodotti da Raffaele"Rufio"Littorio (Lauro, Fedez, Annalisa), mixati da Simone Bertolotti (Bugo). Il 22 febbraio 2020 esce il terzo singolo "Non mi basteranno mai" feat. Apres La Classe & Corey Harris.

Il 15 gennaio 2021 esce "Stanotte ritorno da te", primo singolo con la discografica FreecomHub/Cosmica, il 16 aprile 2021 "Cambierà" feat. Carmine Tundo (La Municipal), e il 18 giugno 2021 "Portami Via", una vera e propria bomba solare. La Verità", in uscita il 3 dicembre 2021, e un album composto da undici canzoni inedite fra il pop e il folk. Featuring come Erica Mou, Apres La Classe, Corey Harris, Carmine Tundo (La Municipal), 2Moellers danno un grande contributo artistico all'album.