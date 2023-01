La commedia "Vite mandì sta canne... canne mandì sta vite..." all'Auditorium Giovanni Paolo II

Domenica 29 gennaio alle ore 17 ci sarà il sesto spettacolo della rassegna di teatro dialettale "4° Trofeo Fita Abruzzo - in ricordo di Roberto Falone". Salirà sul palco la compagnia teatrale "Atriana" di Atri, che porterà in scena una commedia brillante in due atti intitolata “Vite mandì sta canne... canne mandì sta vite...”, scritta e diretta da Giancarlo Verdecchia.

Nel cast Giancarlo Verdecchia, Concetta Marrone, Fausto Verdecchia, Giulia Di Giacomantonio, Lucia Pisciella, Carmela Ranalli, Dante Fortuna, Maria Del Sole, Annamaria Ginestra e Pasquale Forcella.

“La storia è ambientata negli anni '80”, dichiara il direttore Artistico della rassegna, nonché presidente Fita Abruzzo, Antonio Potere, “in una casa di una famiglia abruzzese molto sui generis, nella quale, la prima cosa che è stata bandita è la parola lavoro, ma più che la parola lavoro soprattutto la voglia stessa di lavorare”.

“Il capo famiglia Arturo”, conclude la vice presidente Fita Abruzzo Ambra Porreca, “insieme a sua moglie Teresa, al figlio Gigino, alle rispettive sorelle Bettina e Consuelo, alla vicina di casa Concetta, alla nonna Sofia, al fidanzato Billy detto il Coyote, all'assistente domiciliare Stefania e all'impresario di pompe funebri Vincenzo, daranno vita ad una serie di gag esilaranti, e alla fine saranno tutti uniti da una cosa, ovvero riuscire a mantenere un segreto. Chissà se ci riusciranno...”.

Biglietti acquistabili anche on line su www.ciaotickets.com e nei punti vendita autorizzati o al botteghino del teatro dalle ore 15 prima dello spettacolo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i seguenti numeri 339/2314718 – 329/1519907 – 338/5948617.