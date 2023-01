Premio internazionale NordSud di letteratura e scienze alla Fondazione Pescarabruzzo

Sono due i vincitori della XII edizione del premio internazionale NordSud di letteratura e scienze: per la Poesia Durs Grünbein, con la raccolta "Il bosco bianco. Poesie e altri scritti" (Mimesis, 2020). Nato a Dresda, vive tra Berlino e Roma, poeta laureato con il Büchner-Preis – massimo premio tedesco – Durs Grünbein è una delle voci poetiche più significative e incisive del nostro tempo. Per il premio delle Scienze Sociali il vincitore è invece Arun Agrawal, con la pubblicazione "From environmental to governance for sustainability" (One Earth, 5/2022). Nato a Forbesganj, in India, il politologo Arun Agrawal, premio Guggenheim Fellowship, è professore alla School for Environment alla Michigan University.

I vincitori si aggiungono al prestigioso albo d’oro delle precedenti edizioni, che ha visto premiare, tra gli altri, Peter Handke (Premio NordSud 2009 e Premio Nobel 2019) Kamila Shamsie, Aleksandar Hemon, Lars Gustafsson, Luis Sepúlveda, Michael Krüger, Ko Un, André Aciman, Yang Lian, per la letteratura, e Lucia Votano, Kumaraswamy Vela Velupillai, Giovanni Bignami, Jean-Paul Fitoussi, Anwar Shaikh, Edoardo Boncinelli, Shu-Heng Chen, Ragupathy Venkatachalam, Ilaria Capua, per le scienze.

Alla cerimonia di premiazione interverranno Nicola Mattoscio (presidente Fondazione Pescarabruzzo), Carlo Masci (sindaco di Pescara), Stevka Šmitran (segretario del premio). I vincitori interverranno con i loro contributi, scritti per l’occasione sull’idea di contemporaneità. Appuntamento venerdì 27 gennaio, alle ore 17:30, nella Fondazione Pescarabruzzo. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il premio, nato per favorire contatti, scambi, influenze tra il Nord e il Sud del mondo, coglie le fruttuosità delle contraddizioni, al di là delle tematiche differenti. Il dialogo del “metaforico Sud” e il “metaforico Nord”, attraverso letteratura e scienze, per coniugare al presente un rapporto di reciprocità che continua ininterrotto.