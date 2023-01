A Montesilvano torna la fiera dell'elettronica

Intero: 6 €. Ridotto: 4 € (13-15 anni / over 70)

A Montesilvano si terrà nel weekend la 32esima edizione della fiera dell'elettronica e mercatino cambio/scambio. Appuntamento al Pala Dean Martin per la vera mostra scambio d’Abruzzo sabato 28 e domenica 29 gennaio dalle ore 9 alle ore 19.

Vi aspettano tanti stand con innumerevoli novità come il ritorno del disco vinile, il modellismo, elettronica da consumo, pen drive, micro sd, riparazione smartphone, vendita diretta e vendita online di molti prodotti. Un evento assolutamente da non perdere.

Tipologia: elettronica, disco, hi-fi, mercatino. Il biglietto ridotto si può ottenere scaricando la riduzione e presentando il codice ricevuto all'ingresso fiera. Inoltre il biglietto ridotto è valido per i ragazzi dai 13 ai 15 anni e per gli over 70.