Il Colibrì Ensemble in concerto con il pianista Alexander Lonquich

Sabato 28 gennaio il Colibrì Ensemble si esibirà insieme al pianista Alexander Lonquich in occasione di uno degli appuntamenti in cartellone per la stagione 2022-2023. Il celebre musicista è stato tra i primi prestigiosi ospiti invitati dall’Orchestra da Camera di Pescara sin dalle prime stagioni concertistiche e non poteva di certo mancare in occasione della X Stagione.

Tra il maestro e l’orchestra è nato un profondo sodalizio che ha portato alla realizzazione di un progetto discografico nel 2018 per l’etichetta Odradek Records e che si è consolidato con il passare del tempo, tanto da far diventare il Maestro Lonquich un artista ormai residente.

Il programma del concerto prevede l'Ouverture “Armida“ di J. Haydn e due capolavori di W. A. Mozart: la Sinfonia n.40 in sol minore K 550 e il concerto n. 23 in La maggiore per pianoforte e orchestra K 488. Biglietti disponibili online su Ciaotickets.com, aperitivo incluso nell’ingresso. Per informazioni: 328/3638738.