Il leggendario "Fefé" De Giorgi, icona del volley azzurro, atteso a Pescara

A Pescara è in arrivo un vero e proprio mito del volley azzurro. Ma anche mondiale. Al FLA2023, Festival di libri e altre cose, è in arrivo infatti Ferdinando "Fefè" De Giorgi ed è davvero un ospite mondiale. Appuntamento con lui Sabato 11 novembre, alle ore 21:00, presso l'Auditorium Flaiano quando con con Vincenzo d’Aquino presenterà il libro Egoisti di squadra (Mondadori).

Fefè, De Giorgi è davvero un pezzo di storia del volley e dello sport italiano. Da giocatore è stato uno dei punti fermi della cosiddetta “Generazione dei Fenomeni” che negli anni ’90 con la maglia azzurra è stata capace di vincere tre mondiali di fila. Nella sua carriera da allenatore, grazie al suo stile unico che combina leadership, ascolto e motivazione, ha collezionato scudetti, Champions League e, alla guida della Nazionale italiana, l’accoppiata Europeo-Mondiale. È direttore del settore tecnico maschile della Federazione Italiana Pallavolo. I suoi discorsi motivazionali sono famosissimi, non è solo un coach in campo ma anche un grande coach nella vita!

La sua esperienza si è tradotta in un libro. Il talento individuale e lo spirito di squadra spesso vengono visti come forze in contraddizione. La mossa vincente, però, è trovare il modo di farli diventare una cosa sola. “Egoisti di squadra” è un condensato di valori, strumenti, storie e concetti che Ferdinando De Giorgi ha imparato nel corso della sua carriera sportiva che lo vede da oltre quarant’anni ai vertici dello sport mondiale. Prima da giocatore, come palleggiatore della Nazionale della “generazione dei fenomeni” capace di vincere tre mondiali di fila; e poi come allenatore vincitore di scudetti, Champions e, alla guida della Nazionale italiana, dell’Europeo 2021 e del meraviglioso Mondiale 2022. Messa in fila così, quella di De Giorgi, è una carriera che sembra essere caratterizzata solo da vittorie. E in parte è vero, ma dietro a questi risultati c’è un percorso difficile che gli ha permesso di raggiungere obiettivi grandiosi imparando dagli errori, dalle sconfitte e dalle sfide che tutti, nello sport, o nella vita, dobbiamo affrontare. Questo libro diventa un vero e proprio metodo di leadership e crescita personale per cui la motivazione, il rispetto e la squadra sono i confini entro i quali alimentare e far emergere il talento di ognuno, che sia su un campo di pallavolo, in un ufficio o in famiglia. Perché allenare il talento, il proprio o quello degli altri, vuol dire fondamentalmente allenare l’autoformazione, la capacità di ogni persona di conoscere i propri limiti, di accettarli e, quindi, di motivarsi per cercare di superarli o trasformarli in punti di forza.