Storica doppietta ai Campionati Studenteschi di pallavolo per la Scuola Secondaria di I grado “Vittoria Colonna” [FOTO]

A Montesilvano la finale provinciale dei Campionati Studenteschi di pallavolo ha avuto un epilogo a suo modo storico. La competizione, che ha visto la partecipazione di diverse scuole secondarie di primo grado della provincia di Pescara, ha visto infatti una doppietta da parte di uno stesso istituto. La scuola media "Vittoria Colonna" di Pescara ha infatti fatto il pieno di successi, aggiudicandosi il primo posto sia nella categoria maschile che in quella femminile.

Le due squadre della Vittoria Colonna hanno dominato le rispettive fasi eliminatorie, qualificandosi per le semifinali senza perdere mai la determinazione. Nelle finali, i ragazzi hanno battuto per 2-1 i ragazzi della scuola media “Villa Verrocchio” di Montesilvano, mentre le ragazze hanno superato per 2-0 la scuola media “Silone” di Montesilvano.

Si tratta di un risultato storico per la scuola "Vittoria Colonna", che per la prima volta si laurea campione provinciale in entrambi i sessi. I due docenti, i professori Patrizia Di Conno e Gianfranco Zazzara, hanno espresso la loro soddisfazione per il lavoro svolto dai loro atleti, elogiando il loro impegno, la loro determinazione e il loro spirito di squadra. Anche la dirigente scolastica, la Dott.ssa Mariagrazia Santilli, ha fatto i complimenti ai vincitori, sottolineando l'importanza dello sport come strumento di formazione e di crescita personale.

Dopo aver dimostrato il loro valore a livello provinciale, i ragazzi e le ragazze della Vittoria Colonna sono pronti a dare il meglio di sé anche nelle prossime sfide, per portare in alto i colori della loro scuola e della loro città. Quest’anno alla fase provinciale hanno aderito 9 scuole al torneo femminile e 7 scuole al torneo maschile. Tutte le scuole si sono battute con vero spirito sportivo e con il vivo entusiasmo che sanno esprimere i ragazzi e le ragazze di questa età.