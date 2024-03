A Pescara arriva Andrea Zorzi, mito del volley italiano

Arriva a Pescara uno dei miti del volley nazionali, uno dei giocatori di tutti i tempi. si tratta di Andrea Zorro, per tutti "Zorro".

Mercoledì 20 marzo, alle ore 10.30 presso l'Istituto Tecnico Statale Aterno-Manthonè in Via Tiburtina Valeria 202, a Pescara, gli studenti potranno assistere alla premiazione della società che ha presentato il miglior progetto nella Regione Abruzzo relativamente alla Call to Action Estra per lo sport: l’energia delle buone pratiche. Interverrà nella circostanza proprio l’ex campione di volley Andrea Zorzi che proporrà all’aula un tema molto particolare dal titolo "Sempre e solo vincenti? Anche no!".

Zorzi nel 2017 era stato in Abruzzo, a Ripa Teatina, per ritirare il Premio Rocky Marciano alla carriera essendo una leggenda vivente della pallavolo ed ora torna in regione per questo appuntamento che rappresenterà di certo un momento di crescita per gli alunni dell'Istituto dannunziano.

Zorzi ha militato per tutta la carriera in Italia ritirandosi a soli 33 anni dall'attività agonistica dopo esser stato il membro forse più noto ed importante della cosiddetta generazione di fenomeni, quella che ha vinto tutto. Zorzi nel 1991 ha vinto il premio della FIVB quale giocatore dell'anno ed ha vinto inoltre per due volte consecutive, nel 1990 e nel 1991, il titolo di MVP alla World League. Nel 2007 ha vinto il titolo di MVP nel Campionato Europeo Veterans. In Nazionale ha disputato in totale 325 partite, appartenente del team che si è guadagnato il titolo di squadra del secolo, vincendo tutti i tornei internazionali ad eccezione dell'oro olimpico, solo sfiorato nell'edizione di Atlanta 1996 chiusa con la medaglia d'argento. E' stato insignito del Collare d'Oro al merito sportivo nel 2018 poichè campione mondiale 1990 e 1994