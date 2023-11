Il veterano abruzzese nella Maratona di New York ha 75 anni e arriva da Penne

Gli occhi del mondo domenica 5 novembre saranno ancora una volta puntati sulla Grande mela, per uno degli eventi sportivi più importanti dell'anno: la Maratona di New York, giunta in questo 2023 alla sua edizione numero 52 nella storia. Molti abruzzesi parteciperanno (l'anno scorso furono 31), come raccontato anche da ChietiToday, tra questi il decano arriva da Penne e si chiama Ennio Baldassarre. Sarà la decima volta per lui nella City, a 30 anni esatti dalla prima datata 1993. E nelle sue esperienze a NY è sceso anche sotto le 3 ore, un tempo davvero ottimo. Ma a Baldasserre il percorso di New York (si parte da Staten Island, davanti a Manhattan, si arriva a Central Park passando per Brooklyn e altre zone iconiche della città come Bronx, Queens ed Harlem) non ha mai fatto paura. Ha corso anche a Barcellona, Madrid, Boston e Parigi, ma NY ha per tutti, anche per lui, un fascino particolare.





L'ultima sua partecipazione 4 anni fa, prima del Covid. Di recente ha corso la Maratona D'Annunziana a Pescara e la Stracongiunti e per l'appuntamento newyorkese si è cimentato in circa 11 settimane di allenamenti. Non tante. Ma comunque sufficienti per una buona preparazione. Il podista di Penne, 75 anni, quest'anno è stato invitato dagli stessi organizzatori, via mail in una missiva di fine luglio: il richiamo di correre per la decima volta la grande maratona è stato troppo forte per rifiutare. Ed ha dunque accettato, con entusiasmo.





Nel 2018 è arrivato quarto nella categoria di appartenenza a soli 2 minuti dal podio, complice un problemino fisico a limitarlo, non la prima volta per lui dopo i top 3 di categoria. Nella sua Penne ha sostenuto l'ultimo allenamento prima di partire ed attraversare l'Oceano, dove culla la speranza di migliorare il personale score a NY che parla di un tempo di 2 ore e 54 minuti. E comunque vada, sarà un successo.