Torna il derby pescarese della pallanuoto

Il conto alla rovescia per l'inizio del campionato di serie B, che tornerà a proporre dopo un anno di assenza il derby dannunziano tra Pescara e Club Aquatico, guidate quest'anno da due big come, rispettivamente, Paolo Malara e Yiannis Giannouris, è iniziato.

Le ostilità inizieranno il 2 dicembre e la Fin, in attesa di diramare il calendario definitivo, ha ufficializzato la composizione dei gironi. Le due formazioni pescaresi sono inserite nel raggruppamento 3 insieme all' Aquademia Velletri, Babel WP, C.C. Lazio Waterpolo, Libertas Roma Eur Pallanuoto, R.N. Roma Vis Nova, Roma 2020, Villa York SC e il Waterpolo Bari.

Il torneo dopo sole tre giornate avrà lo stop per le vacanze di Natale e poi riprenderà il 13 gennaio per finire il 4 maggio (le altre soste sono previste a fine girone di andata e per le vacanze di Pasqua).

Intanto è tempo di waterpolomercato ed i biancazzurri di coach Malara hanno messo a segno già 3 colpi. Si tratta di Giammarco Bertocci e David Fredducci provenienti dalla Florentia e di Italo Russo, che nell'ultima stagione è stato un perno del Wp Palermo guidato proprio dal nuovo allenatore del Pescara. La presenza dell’esperto tecnico genovese, già ex c.t, della Nazionale, è stato uno dei motivi che ha spinto Russo ad accettare la nuova sfida in riva all’Adriatico, alla ricerca di un campionato da protagonista. Russo già da qualche giorno si è aggregato al gruppo che si allena alla piscina Universo di Silvi: "Sono convinto che questa squadra possa disputare un campionato di vertice"