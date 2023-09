Due ex Pescara nello staff di Spalletti in Nazionale

C'è tanto Pescara che fu nella nuova Nazionale targata Luciano Spalletti. Con Ciro Immobile capitano, c'è da sottolineare che ci sono anche altri ex Pescara tra i convocati e soprattutto due elementi nello staff tecnico di un gruppo che da giorni è al lavoro per preparare il debutto della nuova truppa. La nuova italia da domenica 3 settembre si è radunata al Centro Tecnico Federale di Coverciano per iniziare una nuova avventura e al tempo stesso proseguire il cammino nelle European Qualifier per UEFA EURO Germania 2024 (oggi, 9 settembre, prima gara con Nord Macedonia-Italia a Skopje e tre giorni dopo Italia-Ucraina a Milano) con uno staff tecnico del tutto rinnovato. Ma chi sono questi due ex Pescara nello staff di Luciano Spalletti? Si tratta del vice Marco Domenichini, e di Marco Savorani, il nuovo preparatore dei portieri azzurri. Entrambi hanno militato da giocatori nel Pescara, anche se in epoche diverse.

Chi è Marco Domenichini: spezzino classe 1958, è il vice del Ct, al quale è legato da sempre: da Empoli a Napoli, dal 1997 al 2023, sono quasi 30 anni che lavora accanto a Luciano Spalletti. Dopo una carriera da calciatore iniziata nelle giovanili della Fiorentina (con cui vince il Torneo di Viareggio nel ’78 e ’79), si ritira a soli 28 anni ('85-86), dopo alcune stagioni in Serie C tra Pescara, Empoli, Paganese, Rondinella e Massese. Entra nello staff dell’attuale Ct nel ’97-98 all’Empoli, che Spalletti aveva portato in 3 anni dalla Serie C1 alla Serie A e lo segue l’anno seguente nella sfortunata esperienza alla Sampdoria, poi al Venezia, all’Udinese, all’Ancona e di nuovo in Friuli, dove i bianconeri arrivano in Champions League (2005). Insieme a Spalletti, Domenichini si trasferisce alla Roma (che in 3 anni vince 2 Coppe Italia e una Supercoppa), nel 2009 segue il Ct allo Zenit San Pietroburgo (2 scudetti, una Coppa e una Supercoppa russa). Al rientro di Spalletti in Italia, Domenichini è sempre al suo fianco: di nuovo Roma, poi Inter, infine Napoli, con l’apoteosi dello scudetto vinto nello scorso maggio. Quando il tecnico campione d’Italia lascia Napoli, anche Domenichini decide di fermarsi. Dal 1° settembre è entrato nel Club Italia, come assistente tecnico in Nazionale, con ruolo di vice del Ct.

Chi è Marco Savorani: romano, classe ’65, cresce nelle giovanili della Roma: con la Primavera giallorossa nel 1983-84 vince lo scudetto di categoria. L’anno dopo la prima esperienza in prima squadra, al Piacenza, senza esordire, quindi il ritorno a casa, questa volta alla Lodigiani in C1 (’85), poi la Carrarese (’86) e il Barletta (’87) in B. Nel 1988 arriva finalmente l’esordio in Serie A, a Como, dove vive le due sfortunate annate che riportano i lariani in C1. Nel ’91 passa al Pescara di Galeone con il quale riconquista subito la Serie A, per restare in riva all’Adriatico 5 anni. L’ultimo club è il Gualdo, in C1, dove nel 2000 chiude la carriera. Diventa preparatore dei portieri e nel 2004 inizia in Serie B al Piacenza con Iachini, che segue poi nel 2007 al Chievo (promozione in Serie A), due mesi all’Atalanta con Gregucci (’09) e poi quattro stagioni al Siena, con Conte, Sannino, Cosmi e Beretta. Venti anni dopo aver lasciato la Roma, nel 2014 torna a Trigoria: due anni in Primavera e, nel 2016, Spalletti lo promuove in prima squadra, dove resta fino al 2021, vincendo due volte il premio come miglior preparatore dei portieri (2016 e 2017). Nel 2021 torna con Antonio Conte e lo segue nei due anni al Tottenham, per rientrare in Italia nel '23-24 alla Fiorentina, con Italiano. Dal 1° settembre 2023 è entrato nel Club Italia, come preparatore dei portieri della Nazionale A.

Le esperienze col Pescara: per Marco Domenichini nella stagione di Serie A 1979-1980 gioca quattro partite in massima serie con la maglia del Delfino; per Marco Savorani 95 presenze dal 1991 al 1996 con una promozione in A con Gianni Galeone in panchina