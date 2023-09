Ufficiale, Marco Verratti vola in Qatar. Al Pescara parte del "contributo di solidarietà"

La notizia era nell'aria da giorni ed era già una certezza, ma solo oggi - 13 settembre 2013 - ha avuto il crisma dell'ufficialità: dopo 11 anni al Paris Saint-Germain, Marco Verratti lascia la Francia e si trasferisce in Qatar. Il giocatore di Manoppello ha firmato per l'Al-Arabi SC dopo aver lasciato un segno indelebile nella storia della squadra della capitale francese.

"Marco Verratti per sempre nella leggenda di Paris Saint-Germain!", si legge nella nota diramata dai transalpini. "Il Paris Saint-Germain ringrazia Marco per tutto quello che ha dato al club in questi anni, oltre ad augurargli il meglio per il resto della sua carriera". 30 i titoli conquistati all'ombra della Tour Eiffel a renderlo il più vincente calciatore nella storia del sodalizio.

“Sono stato molto orgoglioso di indossare i colori del Paris Saint-Germain per più di un decennio, di lavorare fianco a fianco con così tanti grandi giocatori e di vincere 30 trofei. Parigi, il Club e i suoi tifosi avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. Sarò parigino per sempre”, ha detto Marco Verratti come riportato dal sito ufficiale del Psg.

“Marco sarà per sempre legato al Paris Saint-Germain. Ha giocato un ruolo importante nella nostra grande storia. Non dimenticherò mai il suo arrivo nel 2012 all'età di 19 anni. Da allora è sempre stato al fianco del Club, mettendo tutto il cuore in campo e realizzando con noi tante grandi cose. Vorrei ringraziare sinceramente Marco e la sua famiglia a nome di tutti coloro che sono legati al Paris Saint-Germain. Farà sempre parte del Club. Gli auguriamo il meglio per questa nuova avventura", ha dichiarato Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain.