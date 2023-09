L'ex biancazzurro Ciro Immobile è il nuovo capitano della Nazionale targata Luciano Spalletti

Il nuovo corso dell'Italia targata Luciano Spalletti parla anche del Pescara che fu. Aspettando Marco Verratti, non convocato per il debutto del nuovo c.t., c'è già una grande novità: il nuovo capitano azzurro sarà Ciro Immobile, 28 gol in 37 presenze con il Pescara dei record nel 2011-12. All'epoca fu il grande trascinatore della Zemanlandia biancazzurra che riportò il Delfino in A dopo 20 anni di assenza. Adesso, dopo una valanga di gol in particolare in maglia Lazio, da super criticato in Nazionale ne diventa il capitano grazie al criterio dell'anzianità di servizio.

Spalletti lo ha infatti eletto capitano e lo ha scelto: se giocherà titolare, almeno sino all’Europeo 2024 in Germania, gli toccherà la fascia, rispettando il criterio del maggior numero di presenze (56, condite da 16 gol e la vittoria dell'Europeo 2021 con i "fratellini biancazzurri" Insigne e Verratti) che ha sempre governato le dinamiche e lo spogliatoio della Nazionale. Donnarumma (54 presenze, appena due in meno) è l’altro capitano dell’Italia, di fatto destinato, per ruolo e continuità di impiego, a diventarlo stabilmente in futuro. Sabato a Skopje, Gigio porterà i gradi solo nel caso in cui Immobile dovesse perdere il ballottaggio aperto con Raspadori al centro dell’attacco. Spalletti ha alternato il centravanti della Lazio e l’attaccante del Napoli, col tecnico l'anno scorso all'ombra del Vesuvio nella stagione scudettata dei partenopei, anche nelle prove di ieri pomeriggio