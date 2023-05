Tifosi inferociti, forze dell'ordine sotto casa di Verratti a Parigi

Marco Verratti ancora nella bufera a Parigi. Dopo l'incredibile ko del Psg contro il Lorient per 3-1, la critica e la tifoseria si sono scagliate contro la squadra di Galtier, già bersagliata dopo aver abbandonato precocemente la Champions League, faticato anche in Ligue 1 e aver perso la Coppa di Francia. Le ultime prestazioni delle stelle parigine hanno fatto infuriare i tifosi, stufi del comportamento di alcuni giocatori. Ad attaccare direttamente Verratti è stato l'ex calciatore del Psg, Jérôme Rothen: "Non gioca da tre settimane e fisicamente è un po' fuori forma – ha detto a RMC Sport – . Perde un pallone, non diciamo niente. Eh no, è Marco Verratti, tecnicamente è così forte che ha il diritto di perdere un pallone... Quelli veri, gli appassionati, se ne accorgono. Ti abbiamo fatto crescere, ma ora, se hai rispetto per il club come dici, te ne vai!".

Fuori forma

Parole forti che fanno eco a ciò che aveva rivelato qualche giorni fa Le Parisien: secondo quanto scritto dal quotidiano francese, il 30enne abruzzese aveva quattro chili in più quando è tornato dalle vacanze post Mondiali e per questo, quando le competizioni sono riprese a gennaio, ha potuto così prendere parte solo a due partite, contro Strasburgo e Lens, prima di infortunarsi. Questa volta la bufera che sta esplodendo nell'ambiente del Psg potrebbe costare cara a Verratti, in questi dieci anni mai attaccato da tifosi e critica a Parigi. Ora invece il centrocampista di Manoppello si ritrova nel bel mezzo della critica come capro espiatorio di un gruppo di stelle che sembra essere totalmente disgregato e incapace di raccogliere risultati all'altezza della loro fama (e dei loro ingaggi).

La rabbia dei tifosi Psg

Sicurezza rafforzata davanti al centro sportivo del Camp des Loges, sede degli allenamenti del Psg, e sotto casa di alcuni giocatori come Neymar, Lionel Messi e Marco Verratti. Ieri un gruppo di tifosi inferociti con la società e i giocatori per le recenti sconfitte ha protestato sotto la sede della società. "Basta mercenari, bisogna licenziare Messi e i dirigenti", il messaggio dei dimostranti parigini, un centinaio di ultras vestiti di nero, tra fumogeni e striscioni.