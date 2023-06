Promozione, il Penne ha un nuovo direttore sportivo

Andrea Clementoni è il niovo direttore sportivo del Penne per la stagione 2023/24. Ex calciatore, classe 1982, Clementoni era stato avversario dei biancorossi sul campo per tanti anni, vestendo le casacche di Celano, Mosciano, Montorio 88, L'Aquila, Alba Adriatica e Torrese tra le tante, prima di appendere gli scarpini al chiodo.

Da direttore sportivo ha mosso i primi passi a Nereto nella stagione 2018/19, prima di passare alla Torrese centrando i play-off in Eccellenza persi in semifinale con L'Aquila (2021/22), e chiudendo l'ultimo campionato al terzo posto in classifica dietro le battistrada L'Aquila e Giulianova.

"La società biancorossa esprime tutta la propria soddisfazione per aver raggiunto l'accordo con uno dei migliori direttori sportivi del calcio regionale - recita il comunicato ufficiale del Penne - , un profilo importante che ha avuto modo di mettere già in mostra le proprie competenze nel massimo campionato regionale, e che rappresenterà indubbiamente un valore aggiunto per una compagine societaria sempre più strutturata, che conferma la propria voglia di migliorare sul campo e fuori".