Promozione, il Penne continua a confermare i suoi pezzi pregiati

Continua la campagna di rinnovi in casa Penne in vista del prossimo campionato di Promozione: in casa vestina resta anche Michael Di Simone, difensore, classe 1990, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile biancorosso, risultando una delle colonne storiche della compagine pennese, con un campionato di Promozione vinto. Le esperienze successive hanno portato Michael a vestire le maglie di Villa 2015 e Pianella in Promozione, e della Pennese in Prima Categoria prima del ritorno in biancorosso. Nato come terzino, Di Simone si è poi trasformato in centrale, ma la sua grande duttilità tattica gli permette di ricoprire tutti i ruoli in difesa.

Reduce da una grande stagione, condita anche da 4 reti a referto, tra cui quella pesantissima e decisiva nella semifinale playoff in casa del Favale, la sua conferma va a consolidare lo zoccolo duro pennese in prima squadra, oltre a rappresentare un altro importante rinforzo in vista della prossima stagione.