Promozione, il Penne si tiene stretto i suoi under

Il Penne ha quasi concluso la prima parte del suo programma per l'allestimento della rosa in vista della prossima stagione. Il presidente Andrea Marrone, infatti, ha puntellato l'organico di mister Pavone con i rinnovi di due promettenti Under. Il primo è Edoardo D'Amico, esterno d'attacco classe 2004. D'Amico era stato prelevato nel mercato di dicembre dello scorso anno dalla Renato Curi Angolana, società dalla quale era arrivato in prestito. Le ottime prestazioni messe in mostra dal calciatore nella stagione appena trascorsa, hanno convinto società e staff tecnico a puntare ancora su di lui per la stagione a venire.

Il secondo è Samuele Sablone, che continuerà a far parte della rosa biancorossa anche per la stagione 2023/24. Regista classe 2003 di grande prospettiva, Sablone era stato acquistato a titolo definitivo la passata stagione, arrivato dal Lauretum, con la cui maglia aveva vinto il campionato di Prima Categoria l'anno precedente. Nell'ultimo torneo di Promozione, il calciatore è stato uno dei protagonisti del campionato dei biancorossi concluso con la vittoria dei play-off, mettendo a referto anche una rete.

Ora la società biancorossa è pronta a tuffarsi sul mercato alla ricerca di rinforzi di spessore per disputare un campionato di Promozione ambizioso per lottare fino alla fine, ancora una volta, per il ritorno in Eccellenza.