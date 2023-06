Promozione, il Penne blinda altri due gioielli

Continua a prendere forma il Penne in vista della prossima stagione. Dopo aver blindato in panchina Adamo Pavone, i biancorossi vestini sono già a quattro conferme ufficiali per la costruzione della rosa che lotterà per la promozione in Eccellenza nel torneo 2023/2024: ci saranno anche i gioielli Matteo Rossi e Francesco Buffetti.

Per Rossi, centrocampista classe 2000, si tratterà della settima stagione consecutiva in biancorosso dopo l'esordio nel campionato di Eccellenza 2017/18. Per Buffetti, anche lui centrocampista, classe 1999, si tratterà invece del secondo anno a Penne dopo essere arrivato nel luglio scorso dalla Renato Curi Angolana. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile nerazzurro, ha alle spalle oltre 80 presenze nel massimo campionato dilettantistico abruzzese ed è stato anche capitano della squadra in Eccellenza in alcuni momenti della sua esperienza angolana.

La conferma dei due calciatori, che arriva dopo quelle già annunciate di Di Domizio e Di Pentima, rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di una squadra estremamente competitiva che inizia a prendere forma. Il presidente Andrea Marrone continua a lavorare sulle conferme, ma anche sull'arrivo di qualche importante rinforzo che possa rendere ancora più competitiva la rosa, dopo aver sfiorato la promozione già quest'anno, perdendo solo il triangolare finale per l'Eccellenza.