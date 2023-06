Il Penne 2023/2024 prende forma: altre due conferme

Il Penne continua a prendere forma: confermati anche Jacopo Di Martino ed Andrea Reale, che continueranno a vestire il biancorosso per la stagione 2023/24 in Promozione. La conferma dei due calciatori pennesi porta a sei il numero di calciatori che proseguiranno con mister Pavone e rappresenta un ulteriore importante colpo, che va così a consolidare lo zoccolo duro dei calciatori protagonisti dell'ultima annata, oltre a tenere saldo il plotone degli atleti locali.

Jacopo Di Martino, esterno classe 1997, era tornato in biancorosso dopo una breve parentesi di qualche anno con le maglie di Farindola e Pennese in Prima, costretto a scendere di categoria causa impegni lavorativi. Cresciuto calcisticamente in biancorosso era approdato nel settore giovanile del Teramo dopo una breve parentesi al Lauretum; dopo l'esperienza teramana era ripartito proprio dal Penne, disputando un ottimo torneo di Eccellenza nella stagione 2016/17 da fuoriquota, e contribuendo a suon di gol e grandi prestazioni alla risalita della Juniores nel torneo d'elite. L'ultima annata, chiusa con uno sfortunato infortunio che gli ha impedito di disputare il triangolare finale, lo ha visto riproporsi in biancorosso ad altissimi livelli, chiudendo la stagione con quattro reti e risultando spesso decisivo.

Conferma importantissima anche quella di Andrea Reale, centrocampista classe 1998 e prodotto del vivaio biancorosso, con alle spalle già una grande esperienza avendo esordito giovanissimo in prima squadra, figurando poi tra i protagonisti della splendida cavalcata della stagione 2015/16 in Promozione, risultando poi perno fisso della compagine nei successivi tornei di Eccellenza.

Anche lui costretto a scendere di categoria per questioni di lavoro, Andrea era tornato in biancorosso la passata stagione dopo la parentesi di appena un anno con la maglia della Pennese. Per lui anche due reti all'attivo nell'ultimo torneo, malgrado una serie di fastidiosi infortuni lo abbiano tenuto fuori soprattutto nell'ultima parte del campionato.